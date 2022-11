Les stars de HGTV Ben et Erin Napier détaillent leurs débuts d’acteur dans “A Christmas Open House”: “C’était fou”

Les stars de HGTV, Ben et Erin Napier, mettent leurs talents au service du cinéma.

Dans une interview avec Fox News Digital, les stars du relooking ont annoncé qu’elles feraient leurs débuts d’actrice dans le prochain film des Fêtes, “A Christmas Open House”.

“C’était fou que quelqu’un fasse un film à Laurel, Mississippi et les gens de Laurel, Mississippi pensaient aussi que c’était fou. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais jamais mis sur ma carte de bingo de la vie”, a déclaré Erin en plaisantant.

Les Napiers vivent à Laurel, dans le Mississippi, avec leurs deux filles : Helen, 4 ans et Mae, 18 mois, où ils rénovent des maisons de rêve pour leur émission “Home Town”.

Le film Discovery + met également en vedette Katie Stevens, Victor Rasuk et Bobbi Eakes. Le film de vacances suit une mise en scène immobilière d’Atlanta retournant dans sa ville natale pour restaurer la maison de sa mère lorsqu’elle retrouve son béguin pour le lycée pour essayer de vendre la propriété.

Erin et Ben incarnent Sarah et Henry Wright, spécialistes de la restauration de maisons, dans le film de vacances.

“Pendant que nous tournions le film, nous tournions également la saison six de” Home Town “et la saison deux de” Home Town Takeover “”, a expliqué Ben.

“En étant à la maison tous les soirs à 17h00 pour être avec nos petites filles”, a ajouté Erin.

Le couple a partagé qu’Helen avait commencé l’école cette année, en suivant les cours trois fois par semaine, ce qui était un moment “monumental” pour la famille Napier.

En plus de tout, le couple a terminé la rénovation de sa propre ferme de 4 000 pieds carrés dans le Mississippi.

“Nous avons acheté une ferme de style Tudor anglais des années 1920 qui se trouve dans le comté en dehors de la ville. C’est vraiment rural et c’est plutôt agréable”, a expliqué Ben. “Nous avons tous les deux grandi dans une ferme. J’ai grandi en milieu rural et [was] travaillant toujours dans des fermes, nous voulions donc que nos filles aient cette expérience.”

“Une enfance pieds nus et cheveux emmêlés”, a ajouté Erin. “Ils n’ont jamais regardé les iPads ou les téléphones ou quelque chose comme ça. Et nous voulons que cela continue aussi longtemps que possible. Et nos enfants veulent juste être dehors.”

“Home Town” commencera bientôt le tournage de la septième saison de leur émission HGTV. Interrogés sur le succès de l’émission, Ben et Erin ont admis qu’ils ne l’avaient jamais vu venir.

“Le pilote, nous avions l’impression que ce ne serait rien”, a commencé Ben. “Ce sera très amusant pendant quelques semaines, et ce sera une bonne histoire à raconter à nos enfants un jour et nous y voilà.”

“Nous nous sentons incroyablement bénis, et tout est surréaliste”, a ajouté Erin.

Ben a décrit “Home Town” comme un “pantalon extensible” ou leur “pantalon de survêtement préféré” parce qu’ils sont si à l’aise avec toutes les personnes impliquées. Ils ont partagé qu’ils étaient à la maison à 17 h 30 tous les jours pour passer du temps avec leurs filles et qu’ils pouvaient même déjeuner avec elles.

“Je veux dire, c’est un rêve”, a déclaré Erin. “Ensuite, lorsque vous faites de nouvelles choses comme” Home Town Takeover “où nous allons dans une ville différente qui fait jouer des muscles que nous n’avons jamais utilisés, tout cela ressemble à une grande expérience d’apprentissage et aussi, cela semble très significatif et percutant parce que vous voyez la différence cela fait.”

“Home Town Takeover” a fait ses débuts en mai 2021 et met en vedette Ben et Erin, aux côtés d’une équipe de professionnels de la rénovation domiciliaire, qui se rendent dans différentes communautés pour donner vie aux maisons de rêve des gens.

“Vous allez dans une nouvelle communauté et vous découvrez le pouvoir de la série”, a expliqué Ben. “Et oui, cela étire de nouveaux muscles pour nous, mais en même temps, c’est une très bonne chose à faire, vous savez, pour le monde.”

Il a ajouté : “Ensuite, le film était un muscle de créativité totalement différent. Un muscle différent que nous n’avons jamais utilisé. Ouais, nous utilisons tous les muscles.”

Une période difficile pour filmer les émissions pour Ben et Erin a été pendant la pandémie de coronavirus quand Erin était enceinte de leur plus jeune fille, Mae, tout en filmant simultanément “Home Town” et “Home Town Takeover”.

“Il y a tous ces défis qui accompagnent sa fabrication, mais je dis toujours à tout le monde, ça bat le diable de creuser des fossés”, a déclaré Ben en plaisantant.

Erin a ajouté : “Si ce n’était pas un défi, ce ne serait peut-être pas aussi satisfaisant de voir le produit final.”

“A Christmas Open House” est désormais disponible en streaming sur Discovery+.