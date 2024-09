Daniel Radcliffe

« La première fois que j’ai rencontré Maggie Smith J’avais 9 ans et nous lisions des scènes pour David Copperfieldqui était mon premier travail. Je ne savais pratiquement rien d’elle, à part que mes parents étaient émerveillés par le fait que j’allais travailler avec elle. L’autre chose que je savais d’elle, c’est qu’elle était une Dame, donc la première chose que je lui ai demandée lors de notre rencontre était « Voudriez-vous que je vous appelle Dame ? ce à quoi elle a ri et a dit quelque chose du genre « ne sois pas ridicule » », star de la franchise Daniel Radcliffe rappelé. «Je me souviens m’être senti nerveux à l’idée de la rencontrer, puis elle m’a immédiatement mis à l’aise. Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, puis j’ai eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant encore 10 ans sur les films Harry Potter.

Il a poursuivi en disant: « Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même instant et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. »

« Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci Maggie », a-t-il déclaré.

Si vous ne le saviez pas, Daniel a joué un jeune David Copperfield dans l’adaptation de la BBC de Charles Dickens » roman du même nom. Il a été créé en 1999 et a également joué Maggie.

Emma Watson

«Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée de Maggiela légende de – la femme avec qui j’ai eu la chance de partager l’espace. Ce n’est qu’en devenant adulte que j’ai compris que je partageais l’écran avec une véritable définition de la grandeur », a déclaré l’actrice Hermine Granger. Emma Watson a écrit sur ses histoires Instagram vendredi 27 septembre.

Elle a poursuivi : « Elle était réelle, honnête, drôle et honorée. Maggieil y avait beaucoup de professeurs masculins et, par Dieu, vous avez tenu bon. Merci pour toute votre gentillesse. Tu vas me manquer.