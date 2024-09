Photo : John Phillips/Getty Images pour BFI

D’anciennes co-stars et des fans célèbres rendent hommage à Dame Maggie Smith dans des déclarations et des hommages sur les réseaux sociaux après que ses fils ont confirmé que l’actrice, aimée pendant des décennies de rôles sur scène et à l’écran, est décédée « paisiblement à l’hôpital » aujourd’hui. Elle avait 89 ans. Daniel Radcliffe a rappelé la gentillesse de Smith envers lui lorsqu’il l’a rencontrée à l’âge de 9 ans pour ses débuts d’acteur, David Copperfield. Le couple a été réuni en tant que co-stars au cours d’une décennie de Harry Potter films, qui mettaient en vedette Smith dans le rôle du professeur McGonagall. « Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même instant et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle », a déclaré Radcliffe dans un communiqué. déclaration partagé avec Associated Press. « Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci Maggie.

Abbaye de Downton le créateur Julian Fellowes a déclaré dans un déclaration à l’AP que travailler avec Smith était « le plus grand privilège » de sa carrière, décrivant la « vraiment grande actrice » comme une « joie pour laquelle écrire, subtile, à plusieurs niveaux, intelligente, drôle et déchirante ». Hugh Bonneville, qui incarnait le fils de Violet Crawley de Smith dans la série, a loué son « œil vif, son esprit vif et son talent formidable » dans un déclaration à la BBC, ajoutant: « Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle survivra dans tant de magnifiques performances à l’écran. » Ci-dessous, découvrez d’autres hommages de ceux qui ont travaillé avec Smith ou qui l’ont admiré au cours de sa carrière qui s’étend sur plusieurs générations.

Emma Watson rend hommage à Maggie Smith : «Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée de la légende de Maggie, la femme avec qui j’ai eu la chance de partager un espace. Ce n’est qu’en devenant adulte que j’ai compris que je partageais l’écran avec une véritable définition de la grandeur.… pic.twitter.com/cv6nkrWR1D – Base Pop (@PopBase) 27 septembre 2024

D’une manière ou d’une autre, je pensais qu’elle vivrait éternellement.

RIP Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/VogfvR9nIF – JK Rowling (@jk_rowling) 27 septembre 2024





Je suis attristé d’apprendre le décès de Dame Maggie Smith. J’ai eu l’expérience inoubliable de travailler avec elle ; partager un double-shot, c’était comme être jumelé à un lion. Elle pouvait manger n’importe qui vivant, et le faisait souvent. Mais drôle et bonne compagnie. Et aucun imbécile n’a souffert. Nous n’en verrons jamais d’autre.… pic.twitter.com/wjJCL7FqWf – Rob Lowe (@RobLowe) 27 septembre 2024

Abbaye de Downton le producteur exécutif Gareth Neame, dans une déclaration à Date limite:

« L’ensemble du casting et de l’équipe de Abbaye de Downton considérait comme un immense honneur de travailler avec elle, elle était une actrice d’une telle stature dont l’incroyable talent pouvait englober la haute comédie et la tragédie à part entière. Hors écran, elle était particulièrement proche des acteurs qui incarnaient les autres membres de sa famille et se montrait très généreuse et pleine d’encouragements envers les jeunes acteurs. Il est personnellement émouvant que mon défunt grand-père ait dirigé l’une de ses plus belles performances dans Le premier de Miss Jean Brodie pour lequel elle a remporté son premier Oscar. Jean Brodie et Violet Grantham ne sont que deux créations d’une carrière extraordinaire qui s’étend sur plusieurs décennies et ravit les publics du monde entier. Il n’y a qu’une seule Maggie Smith et elle nous manquera beaucoup. Nos pensées vont à sa famille.

Un message de condoléances de Sa Majesté le Roi suite au décès de Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/SiKw8EEHva – La famille royale (@RoyalFamily) 27 septembre 2024

Miriam Margolyes a salué Smith comme le « meilleur des meilleurs », en disant Nouvelles de la BBC qu’elle est en retard Harry Potter la co-star combinait « férocité, une lueur de malice, de plaisir et de tendresse ». Elle a également souligné « l’énorme courage » de Smith, ajoutant : « J’ai été impressionnée par elle, comme tous ses collègues. »

Abbaye de Downton star Michelle Dockery, dans une déclaration à Date limite:

« Il n’y avait personne comme Maggie. Je me sens extrêmement chanceux d’avoir connu un tel franc-tireur. Elle nous manquera beaucoup et mes pensées vont à sa famille.

Dame Maggie Smith nous a fait découvrir de nouveaux mondes avec les innombrables histoires qu’elle a jouées au cours de sa longue carrière. Elle était appréciée de beaucoup pour son grand talent, devenant ainsi un véritable trésor national dont le travail sera chéri pour les générations à venir. Nos pensées vont à sa famille et… -Keir Starmer (@Keir_Starmer) 27 septembre 2024

Une véritable icône britannique. Merci pour tout, Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/FM3aQjv5Rq – Downton Abbey (@DowntonAbbey) 27 septembre 2024

Une grande star du cinéma et de la scène est partie. Maggie Smith, connue plus récemment pour ses rôles inoubliables de comtesse douairière dans Downton Abbey et de professeur McGonagall dans les films Harry Potter, est décédée à l’âge de 89 ans. Elle manquera beaucoup aux fans, petits et grands. – George Takei (@GeorgeTakei) 27 septembre 2024