Les stars de Gogglebox sont réduites aux larmes après avoir regardé le clip émouvant de My Mum Your Dad

Les stars de GOGGLEBOX ont été réduites aux larmes après avoir regardé un clip déchirant de My Mum Your Dad.

Vendredi soir, toutes nos stars préférées sont revenues sur nos écrans pour un autre épisode de l’émission Channel 4.

Les stars ont regardé une poignée de programmes, dont Welcome to Wrexham, Love & Death et Animals up Close With Bertie Gregory.

Mais c’est une émission en particulier qui a touché tous les cœurs des téléspectateurs.

Un épisode de My Mum You Dad diffusé mercredi a vu le candidat Rodger parler de son histoire dévastatrice sur la façon dont il est devenu veuf.

Au cours de l’épisode de Gogglebox de ce soir, les acteurs ont regardé Rodger alors qu’il s’effondrait lors de son premier rendez-vous avec sa compatriote Caroline et a révélé que sa femme depuis 30 ans était décédée à peine 18 mois auparavant.

Le facteur a expliqué que son ex-épouse Joanne avait reçu un diagnostic de mélanome quatre ans après avoir vaincu avec succès un cancer du sein.

Elle est malheureusement décédée lorsque la maladie s’est propagée à son cerveau.

Dans ses derniers instants, il a décrit comment elle s’était endormie sur le canapé et « ne s’était jamais réveillée ».

Alors qu’ils regardaient le clip déchirant, les acteurs de Gogglebox ont fondu en larmes et il n’y avait pas un œil sec en vue.

Émue par la scène de Rodger, Sue, émue, a dit à son partenaire Steve : « Faites du foin pendant que le foutu soleil brille parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. »

Le couple marié, Shirley, est resté en sanglot alors que David lui passait un mouchoir pour essuyer les larmes de son visage.

Your Mum My Dad est une nouvelle série d’ITV qui suit des parents célibataires nommés par leurs enfants adultes pour donner une seconde chance à l’amour.

L’émission de rencontres, surnommée « Love Island pour les personnes d’âge moyen », a fait ses débuts lundi et a attiré 1,5 million de téléspectateurs – le même que la finale de Love Island de cet été.