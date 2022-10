Les stars de Gogglebox semblent méconnaissables dans le cliché des années 80

Les fans de GOGGLEBOX se gratteront la tête alors qu’ils essaieront de déterminer qui est sur cette photo de retour.

Le cliché granuleux des années 80 est en fait celui de Tom et Julie Malone, qui sont apparus dans l’émission C4 aux côtés de leur famille depuis 2014.

Le fils du couple, Tom Jnr, l'a partagé sur les réseaux sociaux

Le fils du couple, Tom Jnr, a partagé la photo pour marquer le 30e anniversaire de mariage de ses parents.

Écrivant sur Instagram, il a écrit: “Joyeux 30e anniversaire de mariage à ma mère et mon père.”

Tom Jnr a ensuite posté un emoji “pleurer de rire” et a taquiné: “Une chevelure décente à l’époque.”

Tom et Julie Malone sont de Manchester et ils ont trois enfants adultes, les fils Tom Jnr et Shaun, et la fille Vanessa.

L’année dernière, Tom Jnr – un mannequin et chorégraphe indépendant – a annoncé qu’il se retirait de Gogglebox pour se concentrer sur d’autres projets.

Depuis son départ, la sœur Vanessa est devenue une habituée du canapé aux côtés de ses parents, Shaun et de leurs chiens de compagnie bien-aimés.

La famille est connue pour avoir une assiette de gâteaux devant eux alors qu’ils s’assoient et donnent leur avis sur la télévision de la semaine.

Tom Jnr a précédemment révélé sur TikTok : « Fondamentalement, nous mangeons les gâteaux, ils ne sont pas seulement pour le spectacle, nous les mangeons. Mais parce que quand on mange, on ne parle pas la bouche pleine, c’est comme ça qu’on a été élevé.





“Alors oui, ils ne le montrent tout simplement pas parce que c’est essentiellement une émission sur nos commentaires, donc Gogglebox a tendance à ne pas nous montrer en train de manger.”

En dehors de l’émission, Tom Snr travaille comme chauffeur de camion et Julie comme infirmière.

Depuis leur apparition sur Gogglebox, ils ont tous deux subi des transformations spectaculaires en matière de perte de poids.

La famille Malone joue sur Gogglebox depuis 2014

La fille du couple Vanessa – qui a trois enfants – a remplacé Tom Jnr sur le canapé