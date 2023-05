Les stars de Gogglebox révèlent des enfants rarement vus alors que les enfants d’Izzi Warner et Georgia’s Bell apparaissent

GOGGLEBOX a eu deux camées spéciaux dans l’émission d’hier soir.

Les favoris du programme, Izzi Warner et Georgia Bell, ont tous deux inclus leurs enfants rarement vus dans leurs segments télévisés.

Le fils de Georgia Bell, Hugh, est apparu sur Gogglebox hier soir

Bessie, la fille d'Izzi Warner, l'a relookée

Le fils de Georgia pour la première fois, Hugh, 10 mois, était un petit homme heureux alors qu’il riait en se tenant sur ses genoux.

La meilleure amie de Georgia, Abbie Lynn, lui rendit son sourire en le regardant de l’autre côté du canapé.

Pendant qu’elle était dans la maison Warner, la fille d’Izzi, Bessie, âgée de trois ans, a relooké sa mère en plongeant dans sa boîte de maquillage sous le regard de sa tante Ellie.

Le résultat n’était probablement pas le meilleur look d’Izzi, mais elle souriait tout de même.

Ailleurs dans l’épisode, les habitués de l’émission ont balayé le départ de Phillip Schofield de This Morning – quelques heures après avoir confirmé qu’il avait complètement quitté ITV.

Les critiques de fauteuil regardaient This Morning de la semaine dernière, alors que les hôtes de réserve Alison Hammond et Dermot O’Leary annonçaient que Phil était parti.

Mais Mary Killen a dit à son mari Giles: « Nous ne savons pas ce qui se passe, n’est-ce pas, dans les coulisses. »

Il a répondu : « Tout est très rhum. Tout est très rhum, Nutty.

« Phil quittant la série, c’est comme un bug dans Matrix, Mary. Personne ne sait quel est le problème ni pourquoi il s’est produit.

Pete Sandiford, quant à lui, a plaisanté avec sa sœur Sophie : « Bon, maintenant nous avons balayé ça sous le tapis pour l’émission d’aujourd’hui !

« De toute façon! C’est parti maintenant pour Phil Vickery avec un succulent ragoût de saucisses !

Les fans qui regardaient à la maison ont été laissés perplexes par les scènes, car la raison du départ de Phil avait en fait été confirmée quelques heures seulement avant que Gogglebox n’apparaisse sur les écrans.

Phillip a admis avoir eu une liaison avec un collègue plus jeune et avoir menti à sa femme et à ses collègues à ce sujet.

Il a annoncé qu’il ne travaillerait plus avec ITV. Sa société de gestion a coupé tout lien avec lui après un partenariat hallucinant de 30 ans.

Phillip n’animera plus non plus les British Soap Awards la semaine prochaine.

ITV, quant à lui, a déclaré dans un communiqué qu’il était « profondément déçu » par les « aveux de tromperie » de Schofield.

S’adressant à Twitter, les fans de Gogglebox n’ont pas tardé à commenter le moment « maladroit » de l’épisode.

L’un d’eux a écrit: « Wooah c’est gênant! »

Un autre a ajouté : « Ha ha… était-il trop tard pour rééditer #gogglebox ?! »

Un troisième a déclaré: « Bizarre de les voir commenter les trucs #ThisMorning compte tenu de ce qui a été rapporté plus tôt… »

Et quelqu’un d’autre a commenté : « Trop tard pour éditer l’épisode de #gogglebox de ce soir ? « Nous ne savons pas ce qui se passe » – nous le savons maintenant ! »

Ce n’était pas non plus la dernière fois que la saga Phillip était mentionnée dans Gogglebox de vendredi soir.

Plus tard dans l’épisode, d’autres membres de la distribution ont également été montrés donnant leur avis sur la star de la télévision.

Toujours dans le noir en raison de l’heure du tournage, Alison Worthington a dit à sa fille Helena : « Qu’est-ce qu’il a fait ? Rien. Il n’a rien fait.

Pourtant, Tom Malone Snr a dit à sa famille : « Il est temps de changer. Ça fait 21 putains d’années.

Dans une déclaration vendredi soir, Schofield a admis qu’il avait eu une liaison avec un travailleur de This Morning « beaucoup plus jeune » alors qu’il était encore marié.

Il s’est dit « profondément désolé » pour cette affaire, qu’il a qualifiée d' »imprudente, mais pas illégale ».

Phillip a déclaré: «J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé. Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir.

« Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, au sujet de ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation.

« Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille.

« Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

«Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet.

« Pour protéger sa vie privée, je ne nomme pas cet individu et mon souhait le plus profond est que lui et sa famille puissent désormais poursuivre leur vie sans nouvelle intrusion, et que cette déclaration leur permette de le faire.

« Je demande maintenant aux médias de respecter leur vie privée. Ils n’ont rien fait de mal et je demande que leur vie privée soit respectée.

