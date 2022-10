Les stars de Gogglebox ont l’air très différentes alors qu’elles se préparent pour la soirée

La famille Baggs de GOGGLEBOX a été vue très glamour lors d’une soirée de lancement.

L’événement amusant à Londres était pour le podcast à succès de Joe et George, nommé Not My Bagg, qui voit les garçons discuter avec des célébrités avec “rien d’interdit”.

Lisa Baggs était magnifique alors qu’elle se préparait pour une soirée[/caption]

La famille Gogglebox s’est réunie pour célébrer le lancement du podcast des garçons[/caption]

Lisa a souri pour les photos avec ses fils, George et Joe[/caption]

La famille a apprécié un photomaton et des boissons lors de leur soirée[/caption]

Leur maman, Lisa Baggs, avait l’air super glamour alors qu’elle enfilait un beau maquillage et séchait ses mèches blondes.

La star de Gogglebox, Lisa, a opté pour une robe à motifs brillants pour l’événement et a posé contre le logo du podcast pour un clin d’œil.

Elle a également publié des vidéos en train de prendre un verre avec ses fils, dont une où ses garçons l’ont prise dans ses bras pour une photo de groupe en famille.

Lisa a jailli qu’elle n’avait «jamais été aussi fière» de ses garçons, et elle les a rejoints dans un photomaton pour quelques clichés.

La famille a dansé toute la nuit et apprécié le champagne alors qu’ils étaient rejoints par des amis pour célébrer le podcast.

Le père des garçons Baggs et le mari de Lisa, Terry, ne semblaient pas être présents à la fête.

La famille Essex est devenue un ajout emblématique à l’émission à succès, connue des téléspectateurs pour ses réactions exagérées.

Ils ont quitté la série après trois séries, disant qu’ils “ne pouvaient pas s’engager”.

Ils ont publié une déclaration commune, laissant entendre qu’ils partaient pour d’autres opportunités de télé.

Ils ont expliqué : « Après 3 saisons incroyables sur Gogglebox de Channel 4, nous avons pris la décision de quitter la série.

“Nous avons adoré chaque seconde de notre appartenance à la famille Gogglebox et cela a vraiment été l’opportunité d’une vie.

“Avec de nombreuses opportunités passionnantes qui s’approchent pour nous tous, nous ne pouvions tout simplement pas nous engager à filmer une autre série, mais nous sommes très reconnaissants de cette opportunité.

“Merci pour tout votre soutien pendant que nous étions dans l’émission. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiaste que nous pour ce qui va suivre !

“Beaucoup d’amour, The Baggs .”

Les garçons ont depuis publié leur podcast populaire, sur lequel George, 19 ans, a récemment révélé qu’il était toujours vierge.





S’adressant à Andrew Le Page et Tasha Ghouri de la renommée de Love Island, il a déclaré: «D’accord, les gars, j’ai besoin de conseils pour quelque chose. La plupart des gens sauront probablement encore que je suis toujours vierge.

Andrew et Tasha ont révélé qu’ils ne savaient pas, car la star a demandé des conseils.

“Y a-t-il quelque chose? Aidez-moi, s’il vous plaît! Avez-vous des chiffres ? » a ajouté Georges.

Andrew a demandé à la star ce qui n’allait pas pour lui, et il a admis que lui et son frère finissaient toujours par aller dans des bars gays, et a partagé qu’il finissait toujours par être “trop ​​abattu”.

George a admis qu’il attendait la bonne personne, mais qu’il était «indécis» quant à savoir s’il le voulait ou simplement «le faire».

Instagram/@joebxggs

La famille Essex est devenue un ajout emblématique à l’émission à succès, connue des téléspectateurs pour ses réactions exagérées[/caption]