Les stars de Gogglebox, Giles Wood et Mary Killen, ont enfin révélé la raison pour laquelle ils se disent « dingues ».

Les téléspectateurs assidus ont remarqué que pendant que les deux regardent la télé, ils ont tendance à s’appeler de temps en temps par le surnom aléatoire.

Et tandis que les fans étaient confus au sujet du surnom de « dingue », le couple a finalement expliqué sa signification.

S’adressant au Daily Star, Mary a expliqué: « Nous nous appelons » Noisette « parce que nous considérons tous les deux que l’autre est un peu fou.

« Giles a de multiples troubles de la personnalité, il est donc toutes sortes de gens et l’un d’eux est un peu un génie. La vérité est que nous sommes tous les deux névrosés. »







(Image: canal 4)



Mary a raconté comment les deux hommes étaient comme des «navires qui passent dans la nuit» avant de rejoindre le casting de l’émission Channel 4.

Mary a dit: «Giles et moi étions comme des navires qui passent dans la nuit. Je me suis levé tôt, il s’est couché tard et nous avons rarement mangé ensemble.

«S’asseoir et regarder la télévision nous a rappelé à quel point nous aimions les mêmes blagues.»







(Image: canal 4)



Mary a également expliqué comment le couple, qui vit dans le Wiltshire, s’est débrouillé pendant le verrouillage du coronavirus.

Mary a déclaré: «Le verrouillage n’était pas une grande épreuve pour nous; plus comme une prison ouverte avec des lits confortables, mais je connais quelques couples qui se sont séparés parce qu’ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas se supporter.

Le couple est devenu des stars depuis leur première apparition sur Gogglebox et est aimé par les fans pour leur personnalité divertissante.







(Image: canal 4)



Mary prétend que Giles a une surdité sélective quand elle l’appelle du jardin et dit qu’elle se fâche quand il «se cache» dans les portes.

Le couple, qui est dans la cinquantaine et a deux enfants adultes, s’est rencontré au Wimbledon College of Art où Giles était étudiant il y a plus de trois décennies et Mary était mannequin.

