Les stars de Gogglebox, Ellie et Izzi Warner, semblent méconnaissables après avoir été glamour pour les Baftas – mais perdent face à Diversity

Ellie et Izzi Warner de GOGGLEBOX semblaient méconnaissables après avoir été glamour pour les Baftas.

Les sœurs ont quitté le confort de leurs canapés à Leeds pour se rendre à Londres pour la cérémonie de ce soir à Londres.

Getty

Les stars de Gogglebox Ellie et Izzi Warner avaient l’air glamour sur le tapis rouge des Bafta[/caption]

Ils ont également troqué leurs jeans déchirés et leurs pulls confortables pour des robes glamour, Izzi exhibant ses courbes dans une robe argentée chatoyante.

La robe longue au sol comportait une ligne dos nu et une traîne courte, et elle complétait son look avec une coupe ample et des vagues douces autour de son visage.

Pendant ce temps, la sœur Ellie arborait ses mèches lilas nouvellement teintes, qu’elle a façonnées en vagues.

Elle a opté pour une robe longue rose qui comportait de grands détails imprimés d’étoiles métalliques et un ourlet et des épaules à volants.

ellie__warner/Instagram

Les sœurs ont abandonné leurs canapés confortables et leurs vêtements décontractés pour la cérémonie à Londres[/caption]

Getty

Izzi portait une robe chatoyante tandis qu’Ellie a opté pour un numéro rose avec des étoiles métalliques dessus[/caption]

Canal 4

Gogglebox avait été nominé dans la catégorie Moment incontournable[/caption]

Elle a complété son look avec des sandales à plateforme dorées.

Les frères et sœurs avaient espéré être les lauréats du prix Moment incontournable pour les réactions des stars de Gogglebox à la conférence de presse de Boris Johnson.

Cependant, ils ont perdu contre Diversity, qui a remporté la catégorie pour leur performance Black Lives Matter sur Britain’s Got Talent l’année dernière.

Ashley Banjo et son frère Jordan sont montés sur scène pour accepter le prix, et Ashley a prononcé un discours passionné sur l’égalité et sur la façon dont il y avait eu des « temps sombres » après la représentation lorsque le groupe a été victime d’un torrent d’abus raciaux.





Getty

Diversity a triomphé dans la catégorie pour leur performance BLM sur Britain’s Got Talent[/caption]

Les autres grands gagnants de la soirée étaient Michaela Coel pour l’actrice principale dans I May Destroy You.

Elle a également remporté la catégorie Minisérie pour son drame à succès de la BBC, tandis que Paul Mescal a remporté la catégorie Acteur principal pour la série à succès Normal People.