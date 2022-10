Les stars de Gogglebox, Abbie et Georgia, ont l’air très différentes alors qu’elles s’éloignent du canapé

Les stars de GOGGLEBOX Abbie et Georgia ont été vues glamour alors qu’elles troquaient le canapé contre un bar et une coupe de champagne.

Les meilleurs amis de Gogglebox ont profité d’une journée à Durham ce week-end, Abbie prenant un selfie d’eux alors qu’ils appréciaient leurs boissons.

Canal 4

Abbie Lynn et Georgia Bell se sont réunies pour une soirée après l’accouchement de Georgia[/caption]

“J’ai récupéré mon acolyte après les 10 plus longs mois”, a écrit la beauté, faisant référence à la Géorgie devenant une nouvelle maman.

Abbie était stupéfiante dans un blazer noir et blanc avec un maquillage glamour et ses cheveux détachés, et Georgia avait l’air tout aussi glamour alors qu’elle laissait tomber ses cheveux blonds et posait dans un haut noir.

Les fans ont plaisanté en disant que cela “allait devenir désordonné” en disant aux filles à quel point elles étaient belles.

Georgia a répondu à la photo de son amie en écrivant : « C’est bon d’être de retour. Je t’aime pour toujours.”

En savoir plus sur Gogglebox haut de la boîte La sœur de la star de Gogglebox, Marcus Luther, a un travail secret TRÈS important GOGGLEJOBS Les emplois de Dave et Shirley de Gogglebox révélés après qu’ils en aient parlé dans l’émission

La beauté blonde Georgia a déclaré que l’ambiance était à propos de “champions et volants” alors qu’elle partageait ses propres selfies sur sa page de médias sociaux.

La soirée survient après que Georgia a présenté son adorable fils aux fans alors qu’il était sur Gogglebox.

Baby Hugh a fait ses débuts à la télévision aux côtés de sa mère, 22 ans, et de sa proche amie Abbie.

Assise en tailleur sur le canapé, Abbie tenait le nouveau-né dans ses bras et le regardait avec admiration.

Georgia, vêtue de leggings noirs et d’un sweat à capuche vert, s’est assise à proximité et a regardé avec amour son premier enfant.

Le couple a rigolé alors que Hugh passait le vent tout en étant retenu alors que Georgia disait: “Je vous ai dit qu’il avait besoin d’un caca.”

Elle a ensuite réprimandé son amie pour avoir juré après que l’odeur se soit révélée trop forte.

Le tot a célébré sa première apparition à la télé avec un voyage à Pizza Express à York avec ses parents, même si c’était strictement du lait en bouteille uniquement pour lui.

Elle a annoncé la naissance de Hugh sur Instagram en juillet, en écrivant : « Notre beau garçon a fait son entrée .”





Le tot pesait 7 livres 7,5 onces.

Abbie lui a rapidement envoyé ses meilleurs vœux en écrivant : « Félicitations à vous deux ! Il est beau à tous points de vue, je suis tellement fière tante et meilleure amie xxxx. »

Elle a également commenté la page du petit ami de Georgia, Josh Newby, en disant: “Je n’ai pas de mots, il est absolument parfait.

« Tatie Abs a hâte de te rencontrer !

Instagram

La Géorgie a annoncé la naissance de Hugh en juillet[/caption]