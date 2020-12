Les stars de Girls Aloud ont été contraintes d’annuler les projets de rencontre avec Sarah Harding avant Noël.

Kimberley Walsh, qui a confirmé aujourd’hui qu’elle était enceinte de son troisième enfant, a révélé qu’elle avait annoncé des nouvelles de son bébé à deux de ses camarades de groupe, Nicola Roberts et Cheryl.

Cependant, elle espérait le dire à Sarah, qui lutte contre le cancer du sein, et à Nadine Coyle en personne.

La chanteuse a révélé que l’ancien groupe de filles espérait se réunir avant Noël mais que cela a été trop « délicat » avec les restrictions relatives aux coronavirus.

Les retrouvailles sont désormais encore plus improbables après Londres et une grande partie du sud-est a été plongée dans un verrouillage brutal de niveau 4 quelques jours avant Noël.







(Image: Mike Marsland / WireImage)



Kimberley a dit OK! magazine: « J’ai dit à Cheryl [Tweedy] et Nicola [Roberts], parce que je les ai vus, mais j’ai besoin de dire [the baby news to] Nadine [Coyle] et Sarah [Harding].

«Je ne voulais pas vraiment leur dire par SMS. Nous espérions que nous allions tous nous réunir avant Noël avec Sarah, mais avec des restrictions, cela a été si délicat.

« Si je ne les vois pas avant, je les appellerai. »

La chanteuse a ensuite révélé que Sarah «allait bien» et s’était concentrée sur l’écriture de son autobiographie.

Elle a ajouté: « Elle va bien. C’est une période tellement difficile pour elle et je suis tellement fière d’elle.







(Image: Copyright inconnu)



« C’est un sentiment étrange, parce que tu es fier que quelqu’un ait accepté et s’occupe de tout ce dont elle a affaire …

« Je suis tellement impressionnée qu’elle a réussi à se concentrer [on the book]. «

Kimberley a poursuivi en insistant sur le fait que les stars du groupe pop se rallient toutes autour de leur ami.

Elle a déclaré: «Elle sait que nous sommes tous là, prêts à aider de toutes les manières possibles.

« Elle a vraiment apprécié d’avoir ça. Malheureusement, ce sont ces choses qui vous rapprochent … mais nous l’avons toujours été [close] en tous cas. »







(Image: Getty Images)



Sarah a rendu public sa bataille pour la santé en août, révélant qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein et qu’il s’était répandu dans tout son corps.

Elle a suivi un traitement de chimiothérapie et a déclaré qu’elle «se battait aussi fort que possible».

Dans une déclaration publiée sur Instagram, Sarah a expliqué: «Salut à tous, j’espère que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé en ces temps incertains.







(Image: Getty Images)









Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

«Je n’ai pas posté ici depuis si longtemps, merci à tous ceux qui m’ont contacté, cela signifie vraiment beaucoup.

« Je pense que c’est le bon moment pour partager ce qui se passe. Il n’y a pas de moyen facile de dire ça et en fait ça ne semble même pas réel d’écrire ça, mais voilà.

«Plus tôt cette année, on m’a diagnostiqué un cancer du sein et il y a quelques semaines, j’ai reçu la terrible nouvelle que le cancer s’était propagé à d’autres parties de mon corps.

«Je suis actuellement en cours de chimiothérapie hebdomadaire et je me bats aussi fort que possible …

« Je fais de mon mieux pour rester positif et je vous tiendrai au courant de la façon dont je progresse … »