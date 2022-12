Les stars de Gavin et Stacey surprennent les fans avec des retrouvailles – mais tout n’est pas comme il semble

Le spécial de Noël de STRICTLY Come Dancing a donné aux fans de Gavin et Stacey une réunion surprise entre les membres de la distribution – mais peut-être pas comme nous le souhaitions.

Larry Lamb, qui joue le père de Gavin, Mick, qui souffre depuis longtemps, dans la série bien-aimée de la BBC, s’est associé à Nadiya Bychkova pour le spécial Strictly Christmas de cette année.

Larry a joué avec Nadiya dans le spécial Strictly Christmas[/caption] Bbc

Larry et Alison ont joué les bien-aimés Pam et Mick sur Gavin et Stacey[/caption] Bbc

Alison a envoyé son amour à son mari à l’écran après sa danse Strictly[/caption]

Après leur American Smooth de Michael Bublé’s Winter Wonderland, l’acteur a été surpris par une apparition d’Alison Steadman, qui jouait sa femme passionnée de théâtre Pam.

Cependant, malheureusement, elle n’était pas dans le public, mais lui a plutôt envoyé un message par vidéoconférence.

Larry éclata de rire lorsqu’Alison apparut à l’écran et lui dit : « Salut Larry ! Salut! Félicitations pour votre Smooth américain. Ouah. Génial. Je t’envoie plein d’amour !”

“Merci mon amour”, a répondu Larry au message, le couple se faisant des bisous à travers l’écran.

“Je veux dire que nous avons en quelque sorte un Pam et la réunion de Michael », a écrit un fan, tandis qu’un autre s’est exclamé:« PAM ON THE TELLY »qui une chaîne d’emojis qui pleurent.

Ce ne sont peut-être pas les retrouvailles que tout le monde espérait, Gavin et Stacey ayant été vus pour la dernière fois sur nos écrans en 2019 avec un spécial festif unique qui a laissé la série sur un cliffhanger majeur.

La série créée par James Corden et Ruth Jones a vu les familles West et Shipman se réunir pour la saison des fêtes, qui, comme on peut s’y attendre, était tout sauf calme.

Lorsque le meilleur ami de Gavin, Smithy (Corden) amène sa nouvelle petite amie à dîner, les choses deviennent gênantes alors que des tensions de longue date avec Nessa (Jones) commencent à faire surface.

Cela a conduit Nessa à avouer son amour à Smithy, à se mettre à genoux et à proposer juste au moment où le générique roulait.

Depuis lors, les fans ont exigé un retour, toutes les personnes impliquées laissant les téléspectateurs deviner quel serait le résultat pour la paire – ou si nous le saurons un jour.

Larry Lamb est arrivé en bas du classement lors de la spéciale de Noël mais a quand même gagné nos cœurs[/caption] Bbc

La demande pour le retour de Gavin et Stacey se poursuit depuis des années[/caption]