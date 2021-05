Les stars de Gavin et Stacey sont méconnaissables à l’adolescence – mais pouvez-vous deviner qui elles sont?

Les stars de GAVIN et Stacey, Rob Brydon et Ruth Jones, sont méconnaissables sur une photo de retour, avec Rob, 56 ans, révélant qu’ils étaient de bons amis depuis qu’ils étaient adolescents.

L’acteur a joué le rôle de Oncle Bryn dans la sitcom à succès de la BBC, écrite par Ruth, 54 ans, et James Corden – Ruth jouant également le rôle de Nessa.

5 Rob et Ruth ont joué ensemble dans des comédies musicales après s’être rencontrés à l’adolescence

Apparaissant sur Lorraine aujourd’hui, Rob a révélé que Ruth surprend parfois les fans en le rejoignant sur scène à la fin de sa tournée musicale actuelle pour une performance de Islands In The Stream.

Le couple a interprété le succès lors d’une soirée karaoké en tant que leurs personnages dans Gavin et Stacey.

Et Rob a poursuivi en expliquant que lui et la star remontent à des décennies et ont d’abord travaillé ensemble lorsqu’ils étaient adolescents.

Il a déclaré à l’animatrice Lorraine Kelly: «Je suis entré pour la première fois dans le théâtre musical à l’école à la fin des années 70 et au début des années 80, là où j’ai rencontré Ruth Jones!

5 Le couple est ami depuis des décennies Crédit: PA

5 Rob est apparu sur Lorraine aujourd’hui Crédits: Rex

« Donc je la connais depuis que je suis adolescent et nous étions ensemble dans les comédies musicales de l’école. »

Une photo en noir et blanc de la paire jouant dans une version de Carousel a ensuite été affichée à l’écran, Rob ajoutant quelques détails supplémentaires.

Il a partagé: «C’est Carousel, et je porte les bottes à talons empilés de mon oncle pour me donner une sorte d’avantage de taille.

« C’est Ruth là-bas sur la gauche, nous avons aussi fait Guys & Dolls. »

5 Leurs personnages Gavin et Stacey chantent souvent ensemble dans la série Crédit: BBC

Plus tôt dans la discussion, Rob a insisté sur le fait qu’il n’avait « aucune idée » de la question de savoir s’il y aurait ou non une autre réunion de Gavin et Stacey – ajoutant qu’il craignait « de ressembler à un killjoy ».

La semaine dernière, James Corden a suscité l’espoir des fans lorsqu’il a laissé entendre le plus gros indice que l’émission à succès reviendrait pour au moins un épisode de plus.

Il a dit: « Je pense que ce serait dommage de le laisser là. C’est mon sentiment et je pense que Ruth ressent la même chose.

5 La semaine dernière, James Corden a taquiné un autre épisode de retrouvailles après le succès du retour de Noël 2019 Crédit: BBC

« Cela ne ressemble pas à la fin d’un livre, mais à la fin d’un chapitre. »

James a ajouté: « Mais j’ai l’impression que si jamais nous en faisions un autre, ce serait la fin. »

L’émission a été diffusée à l’origine entre 2007 et 2010, mais est revenue en 2019 pour une émission spéciale de Noël, qui a attiré près de 12 millions de téléspectateurs.

Cela a laissé les fans en haleine après avoir terminé sur un énorme cliffhanger qui a vu Nessa proposer à Corden’s Smithy le jour de Noël.