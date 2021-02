Les stars de Game Of Thrones, Kit Harington et Rose Leslie, souhaitent la bienvenue à leur petit garçon | Actualités Ents & Arts

Kit Harington et Rose Leslie, les stars de Game Of Thrones, célèbrent la naissance d’un petit garçon.

Un représentant du couple a confirmé l’arrivée du premier enfant du couple ensemble. Aucun autre détail n’a été donné.

Acteur anglais Harington et l’actrice écossaise Leslie, toutes deux âgées de 34 ans, avait été photographiée avec le nouveau-né alors qu’il était à Londres.

Le couple s’est marié en Écosse en 2018



Le couple s’est rencontré lors du tournage en Islande pour la série fantastique épique HBO / Sky Atlantic Jeu des trônes, qui a duré huit saisons de 2011 à 2019.

Harington a joué le rôle du héros Jon Snow du début jusqu’à sa fin très médiatisée, tandis que Leslie a joué Ygritte de 2012 à 2014.

Alors que la romance s’épanouissait dans la vraie vie, les personnages avaient également une relation à l’écran, Ygritte devenant célèbre pour la phrase: « Vous ne savez rien, Jon Snow. »

Ils se sont mariés au château ancestral de Leslie dans l’Aberdeenshire en 2018, lors d’une cérémonie en présence de co-stars telles que Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner et Emilia Clarke.

La grossesse de Leslie a été révélée sur une photo prise pour une interview au magazine et le couple a confirmé la nouvelle en septembre 2020.

Parlant de leur relation dans une interview avant leurs noces, Harington a déclaré: « Si vous êtes déjà attiré par quelqu’un, puis qu’il joue votre amour dans la série, il devient très facile de tomber amoureux. »

Après Game Of Thrones, Leslie est apparu dans la série télévisée The Good Fight et a filmé Hercule Poirot remake Death on the Nile, qui devrait sortir plus tard en 2021.

Harington a joué dans des films tels que La mort et la vie de John F Donovan et Comment dresser votre dragon, et a également un rôle dans Eternals, un film également prévu pour cette année.