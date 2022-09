Les stars de “Full House” John Stamos et Jodie Sweetin rendent hommage à Bob Saget et réfléchissent au 35e anniversaire de l’émission

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les stars de “Full House” John Stamos et Jodie Sweetin ont rendu hommage à leur défunt co-star Bob Saget lors d’un événement caritatif comique mercredi soir.

“C’était une amitié que je n’aurai plus jamais. C’était une amitié que je ne pensais pas avoir non plus”, a déclaré Stamos à Fox News Digital en exclusivité lors de l’événement caritatif Cool Comedy Hot Cuisine.

“Nous étions là l’un pour l’autre dans les moments heureux, les moments tristes, les mariages, les divorces, les funérailles”, a fait remarquer la star de “Big Shot”.

“Ça va être dur de traverser le reste de cette vie sans lui.”

‘FULL HOUSE’ STAR JODIE SWEETIN RÉVÈLE QU’ELLE SENTAIT LA PRÉSENCE DE BOB SAGET À SON MARIAGE

Saget est décédé le 9 janvier 2022, à l’âge de 65 ans. Il a été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride.

Sweetin, qui est connue pour avoir incarné Stephanie Tanner dans la populaire sitcom des années 90, a également été franche sur sa relation avec le défunt acteur.

“J’ai connu Bob toute ma vie”, a déclaré Sweetin à Fox News Digital.

“Bob a toujours été si doué pour inclure tout le monde et faire en sorte que tout le monde se sente au chaud… accueilli et aimé… il nous manque beaucoup pour ça.”

Les commentaires des anciens de “Full House” surviennent à l’occasion du 35e anniversaire de l’émission, et les deux stars ont réfléchi à ce que cette étape signifie pour elles.

“Je l’ai adopté et je l’adore. J’en suis reconnaissant”, a noté Stamos.

“Je n’arrive pas à croire que cela fait 35 ans et je n’arrive pas à croire que nous ayons la chance de pouvoir faire ‘Fuller House’ pendant cinq saisons… et d’être toujours là avec tout le monde, c’est un vrai cadeau”, a ajouté Sweetin. .

Stamos et Sweetin ont rejoint les meilleurs comédiens et musiciens lors de l’événement caritatif Cool Comedy, Hot Cuisine de cette année, où les stars ont aidé à collecter des fonds pour la Fondation de recherche sur la sclérodermie à but non lucratif.

Saget était le fer de lance de l’événement annuel depuis 30 ans.

Parmi les autres célébrités qui ont également rendu hommage au défunt comédien, citons sa femme Kelly Rizzo, John Mayer, Jimmy Kimmel et Rosie O’Donnell.

Sweetin a évoqué un souvenir spécial avec Saget au milieu de l’anniversaire de “Full House”.

“Je me souviens toujours que le tout premier épisode de” Full House “et le tout dernier que nous avons filmé, c’était moi qui sortais et revenais pour embrasser Bob”, a expliqué Sweetin.

“C’était comme ce serre-livre vraiment merveilleux de huit ans de ce spectacle.”