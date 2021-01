Jennifer Aniston s’est tournée vers les médias sociaux pour tenter de sensibiliser à la pandémie en cours aux côtés de sa meilleure amie Courteney Cox.

L’actrice de 51 ans et sa co-star de Friends, 56 ans, portaient tous deux des masques bleus assortis alors qu’ils posaient pour un selfie.

Parallèlement à leur dernier cliché, Jennifer a exhorté ses 36 millions d’abonnés Instagram à faire leur part pour assurer la sécurité de tout le monde pendant la pandémie.

Cela survient quelques jours après que les États-Unis aient dépassé un nombre alarmant de 300 000 cas signalés quotidiennement de Covid-19.

S’adressant à Instagram, l’actrice essayait de faire sa part en encourageant les autres à porter un masque.

« Ce n’est pas encore fini … portez un masque et faites votre part », a écrit Jen à côté du selfie.







(Image: Instagram)



Dans un autre article, Jennifer a également exhorté ceux qui s’étaient rétablis de Covid-19 à envisager de faire don de leur plasma, afin d’aider les patients actuellement aux prises avec le virus.

« En ce moment, il y a une augmentation du nombre de patients en soins intensifs COVID-19. Le plasma des personnes qui se sont rétablies peut aider à traiter ces patients pendant la poussée », a déclaré Jen à ses disciples.

«Il faut environ une heure et demie pour faire un don – et vous pourriez aider jusqu’à 4 patients COVID.







(Image: Getty)



Elle a ajouté: « Rejoignez l’équipe COVIDRescueTeam et faites un don dès que vous le pouvez / Glissez vers le haut pour prendre rendez-vous et en savoir plus. »

Le dernier message de Jen sur les réseaux sociaux est survenu des semaines après que l’actrice a été critiquée après avoir dévoilé un ornement de Noël dédié à la pandémie.

Dans son histoire Instagram sur la période des fêtes, Jennifer a dévoilé une décoration ronde en bois avec les mots « notre première pandémie 2020 » gravés dessus.









Alors que l’ornement était censé être une blague, certains adeptes n’ont pas vu le côté drôle.

Un compte de médias sociaux l’a même qualifiée de « folle » pour avoir plaisanté sur une crise aussi grave.

« Jennifer Aniston est une foutue imbécile d’avoir publié cet ornement sur son histoire … les célébrités sont folles » a écrit un compte Twitter.







(Image: PROTEINES VITALES)



Un autre a ajouté: « Bravo à notre première pandémie de 2020, où des millions de personnes sont mortes! Célébrons cela sur un ornement de Noël! »

Un troisième a écrit: « pourquoi Jennifer Aniston parle-t-elle de » notre première pandémie « comme si c’était une douche de bébé. »

Malgré son ornement de Noël inhabituel, Jennifer a continué d’exhorter les fans à suivre les directives tout au long de la pandémie.

