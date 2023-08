Il s’avère que « Je serai là pour toi » n’était pas seulement une ligne dans la chanson thème « Friends ».

Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow ont joué le rôle principal féminin dans la sitcom bien-aimée, et 19 ans après la fin de l’émission, elles prouvent qu’elles sont aussi proches que leurs personnages l’étaient, avec des publications Instagram réconfortantes célébrant le 60e anniversaire de Kudrow .

Aniston a partagé un série de photos d’elle avec Kudrow au fil des ans, et dans sa légende, elle a écrit : « Veuillez vous joindre à moi pour célébrer l’une de mes personnes préférées sur la planète. LISA KUDROW !! »

‘FRIENDS’ STAR LISA KUDROW A 60 ANS: CE QUE LES FANS N’ONT PAS VU SUR HIT SHOW

« Elle est mon amie et ma famille depuis près de 30 années incroyables », a-t-elle poursuivi. « Je te chéris… Je t’aime, mon doux Floosh. L’un des comédiens/acteurs les plus talentueux avec qui j’ai eu le grand honneur de travailler pendant toutes ces glorieuses années et bien d’autres à venir ! »

Elle a dit à ses followers : « Joyeux anniversaire à Lisa ! »

Le surnom d’Aniston pour Kudrow est Floosh, a-t-elle révélé précédemment, tandis que le surnom de Kudrow pour elle est Joo. Cela s’est reflété dans la réponse de Kudrow au message.

JENNIFER ANISTON RIRE DES CRITIQUES DES « ENFANTS » QUI DISENT QUE « LES AMIS » SONT OFFENSANTS : « LE MONDE A BESOIN D’HUMOUR »

« Mon Joooiest Joooo, je t’aime au-delà de mon cher ami pour toujours! » s’exclama-t-elle.

Cox a également partagé un nombre de photosmais il semble qu’elle ait initialement essayé d’utiliser l’IA pour envoyer un message d’anniversaire à Kudrow.

« Joyeux anniversaire mon butin », a-t-elle écrit. « C’est ma deuxième tentative : ChatGPT ne vous a pas donné autant d’amour que je ressens pour vous. »

« Tu es la personne la plus intelligente, la plus drôle et la plus attentionnée. Je me sens toujours vue et aimée quand je suis avec toi. C’est le cadeau que tu fais à ceux que tu aimes », a-t-elle déclaré.

Les fans de « Friends » ont eu un aperçu d’un autre ensemble de surnoms spéciaux ici – Cox a appelé Kudrow Loot, et à son tour Kudrow l’a appelée Cahoot.

L’actrice a répondu : « Oh Cahoot. Je t’aime tellement et devine quoi ? Je me sens toujours vue par TOI. »

Les trois stars se sont rencontrées lorsqu’elles ont été choisies pour la sitcom très populaire en 1994. Aniston a joué le rôle de Rachel Green, Cox était Monica Gellar et Kudrow a joué Phoebe Buffay.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En face d’eux se trouvaient les protagonistes masculins – David Schwimmer dans Ross Gellar, Matthew Perry dans Chandler Bing et Matt LeBlanc dans Joey Tribbiani.

Bien que les hommes n’aient pas envoyé de vœux publics à Kudrow pour son anniversaire, on ne peut nier la proximité de l’ensemble de la distribution.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lorsque l’émission était encore à l’antenne, Schwimmer et Aniston ont pris une réduction de salaire célèbre pour que les six acteurs principaux gagnent le même montant d’argent par épisode, et juste plus tôt cette année, Aniston et Kudrow se sont présentés pour soutenir Cox en tant que elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.