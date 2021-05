Les stars de Friends Jen Aniston, Courteney Cox et Matthew Perry fondent en larmes lors de la première bande-annonce de l’émission de réunion

FRIENDS stars Jennifer Aniston, Courteney Cox et Matthew Perry ont fondu en larmes lors de la première bande-annonce de l’émission de réunion.

La réunion est diffusé le 27 mai avec de nombreux invités, dont Maggie Wheeler, qui a joué Janice, et Tom Selleck, qui a joué Richard Burke.

La bande-annonce du prochain Amis: Le Réunion a finalement chuté et le casting n’a pas pu empêcher les larmes alors qu’ils se remémoraient leur temps ensemble et comment la série avait positivement affecté leur vie.

La bande-annonce commence avec David Schwimmer, qui a joué Ross, animant une soirée de trivia avec les acteurs, leur demandant des événements importants de la série, diffusé pour la dernière fois en 2004.

Matt Le Blanc, qui jouait Joey, et Jennifer font équipe pour répondre que Rachel avait écrit à Ross une « lettre de 18 pages recto et verso » avant de se remettre ensemble.

La bande-annonce a présenté le moment où le casting s’est réuni pour la première fois dans le plateau et a échangé des câlins.

Jennifer a immédiatement demandé une boîte de mouchoirs en papier car elle savait que les larmes venaient.

Alors que le casting se réunissait devant un public sûr de Covid, ils ont parlé de leur lien, avec Lisa Kudrow, qui jouait Phoebe, en disant: « Nous avons un tel lien à cause de cette émission. »

Les acteurs s’étreignaient alors continuellement et se tendaient les uns les autres comme ils ont joué certaines des scènes préférées de leurs fans, y compris le moment où Phoebe découvre la relation entre Monica et Chandler.

Dans le clip, Jennifer règle l’argument vieux de dix ans sur la question de savoir si Rachel et Ross étaient « en pause » quand il a rencontré quelqu’un d’autre.

L’actrice a simplement dit « oui! » lorsqu’on lui a demandé, avec Courteney, Lisa, Matthew et David d’accord.

Matt sirota simplement son café et répondit: « Bulls ** t! »

Jennifer a également rappelé le moment où un producteur lui a dit « que cette émission ne fera pas de vous une star » quand elle s’est retirée de son engagement précédent pour filmer Friends.

«C’était une période incroyable, nous sommes devenus les meilleurs amis», ont déclaré Jennifer et Courteney en essuyant leurs larmes.

Matthew, qui était assis à côté de Courteney, a regardé le sol et a dit: « Ouais, je vais pleurer maintenant. »

La bande-annonce présente également certaines des tenues et des costumes les plus emblématiques de la série, comme le tatou de vacances de Ross et les terribles tenues de demoiselles d’honneur que Rachel a bercées pour le mariage de son ex-fiancé.

Lisa sort même sa guitare pour jouer une récente interprétation de Smelly Cat.

La bande-annonce s’est terminée avec Jennifer étreignant ses camarades de casting et disant: « Je vous aime tellement les gars. »

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé comment les producteurs encordé dans certaines des plus grandes stars du monde pour des apparitions en camée.

Justin Bieber a filmé des scènes portant le célèbre costume de pomme de terre «Spudnik» de Ross Geller de l’épisode de huitième saison The One With The Halloween Party.

On pense que les autres invités incluent James Corden, David Beckham, Cara Delevingne, Lady Gaga et Reese Witherspoon.

Plus tôt ce mois-ci, Courteney a révélé à Ellen DeGeneres que elle est restée « tellement émue » après avoir retrouvé son casting d’amis.

Elle a dit: « C’était tellement incroyable, tellement émouvant. Ce sont des retrouvailles improvisées et nous avons pu être sur la scène 24 pour la première fois, j’oublie combien d’années. 15 ans? 17 ans? »

« C’était génial. C’était vraiment amusant. Nous avons eu beaucoup de surprises spéciales – et c’était fantastique. C’était vraiment le cas. »

La réunion des Amis devait à l’origine être enregistrée l’année dernière, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

La réunion des Amis devait à l’origine être enregistrée l’année dernière, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Bien que les acteurs ne reprennent pas leurs rôles, les fans ont hâte de revoir les six stars.