La future maman a partagé une photo d’elle et de Gus posant avec une pancarte indiquant «Baby Gazda arrive en mai 2021».

Quelques jours plus tard, Nilsa a annoncé le sexe de leur bébé avec une jolie vidéo. « Nos visages disent tout! Je ne peux pas m’empêcher de penser que mon père a joué un rôle dans tout ça, » elle partagé, « notre petit garçon a été une grâce salvatrice pour moi. Quand j’étais à mon point le plus bas, j’ai découvert que je m’attendais. »

«C’était un rappel que mon père est toujours avec moi et ne veut pas que ma vie s’arrête», a-t-elle poursuivi, «mais qu’avec ce bébé, ça ne fait que commencer pour Gus et moi. Je sais que mon père me regarde de haut avec le plus grand sourire. «

On ne sait pas quand l’histoire d’amour de Nilsa et Gus a commencé, cependant, ils ont officialisé leur romance sur Instagram en 2019. En février de cette année, elle a déliré sa relation dans un post Instagram réconfortant.

«J’avais l’habitude de rêver du jour où je serais si profondément amoureuse que je pourrais le sentir dans mes os, et maintenant c’est ici et je ne pourrais pas imaginer la vie d’une autre manière…» elle a écrit à l’époque. « Chaque cœur fait mal [sic] ça valait le coup de passer pour vous. «

Dans l’émission MTV, Gus a été appelé par Nilsa « Gus 2.0 », car il est le deuxième Gus avec qui elle est sortie ces dernières années. Comme Rivage de Floribama les fans se souviendront, elle a eu une relation récurrente avec camarade Gus Smyrnios.

Cependant, il ressemble à « Gus 2.0 ». était le Gus pour elle!