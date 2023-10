Les stars de Drive to Survive et Full Swing s’affronteront lors d’un événement sportif Netflix avant le Grand Prix de Las Vegas

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nico Rosberg dit que George Russell ne peut pas se permettre de jouer le « gars sympa » dans sa rivalité avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton

Nico Rosberg dit que George Russell ne peut pas se permettre de jouer le « gars sympa » dans sa rivalité avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton

Les pilotes de Formule 1 et les golfeurs du PGA Tour s’affronteront le mois prochain lorsqu’ils s’affronteront dans un tournoi de golf en match play sur Netflix dans le cadre de la préparation du Grand Prix de Las Vegas.

Présenté comme « un choc de roues et de fers » dans une annonce faite mardi par le service de streaming, la liste de l’événement du 14 novembre comprendra huit stars de deux séries sportives populaires de Netflix « Formula 1: Drive to Survive » et « Full Swing ». » en compétition au Wynn Golf Club dans la capitale du Nevada.

La superstar McLaren Lando Norris et le vainqueur du Grand Prix de Singapour Carlos Sainz de Ferrari seront flanqués d’Alex Albon de Williams et Pierre Gasly d’Alpine dans le cadre du quatuor F1 qui concourra aux côtés des golfeurs professionnels Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa et Justin Thomas.

Quatre paires composées d’un pilote de Formule 1 et d’un golfeur du PGA Tour joueront un match de huit trous avec les deux meilleures équipes se qualifiant pour le dernier trou, où elles se battront pour avoir une chance de remporter le titre inaugural de la Coupe Netflix.

« Drive to Survive », qui a contribué à populariser la F1 aux États-Unis, est en production pour sa sixième saison tandis que « Full Swing » termine le tournage de sa deuxième saison et s’est également révélé populaire auprès du grand public.

Les clients Sky peuvent accéder à Netflix via Sky Q et Sky Glass.

Rosberg : Russell ne peut pas être un « gars sympa » dans la bataille de Hamilton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les coéquipiers de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, sont entrés en collision lors du premier tour du Grand Prix du Qatar. Les coéquipiers de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, sont entrés en collision lors du premier tour du Grand Prix du Qatar.

George Russell « ne peut pas être simplement le gars sympa » dans sa bataille avec son coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton, a déclaré Nico Rosberg au Sky Sports F1 Podcast.

Hamilton, sept fois champion du monde, a assumé ses responsabilités et s’est excusé d’avoir provoqué une collision au premier virage avec Russell lors du Grand Prix du Qatar plus tôt en octobre, alors que leur rivalité entre équipes débordait après plusieurs quasi-accidents.

Les deux pilotes étant sous contrat avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2026, le maintien d’une relation positive entre eux sera probablement un facteur crucial dans les espoirs de Mercedes de mettre fin à la séquence de domination de Red Bull.

Ne manquez pas un épisode du podcast Sky Sports F1. Abonnez-vous maintenant sur : Podcasts Apple | Spotify | Haut-parleur

Rosberg, qui a piloté aux côtés de Hamilton pendant quatre saisons chez Mercedes et a battu le Britannique lors de sa dernière campagne de F1 en 2016 pour sceller son premier titre de pilote, a averti que Russell devait continuer à faire pression à tous les niveaux.

« Les choses se sont réchauffées là-bas car à Suzuka également, c’était bien au-delà de la limite à plusieurs reprises quand ils se sont tous les deux sortis de la piste », a déclaré Rosberg.

« C’est également une situation très difficile pour George. Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement être le gars sympa dans cette situation – vous devez également maintenir la pression en interne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nico Rosberg dit que George Russell ne peut pas se permettre de jouer le « gars sympa » dans sa rivalité avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton Nico Rosberg dit que George Russell ne peut pas se permettre de jouer le « gars sympa » dans sa rivalité avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton

« Il faut malheureusement rendre la tâche difficile à l’équipe. C’est nul, mais sinon l’équipe choisira toujours la voie la plus facile.

« C’est donc très inconfortable parce que George a besoin de pousser – ce qu’il fait à la radio, on l’entend dire des choses comme ‘encore’ et des choses comme ça. Donc il essaie vraiment de s’y tenir. »

Regardez la Formule 1 revenir au Texas pour le Grand Prix des États-Unis et un autre week-end de sprint en direct sur Sky Sports F1 du 20 au 22 octobre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT