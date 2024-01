Les stars de Designated Survivor se réunissent pour se souvenir d’Adan Canto | Divertissement

Les co-stars de “Designated Survivor” d’Adan Canto se sont réunies pour dire au revoir au défunt acteur.

L’acteur de 42 ans est décédé plus tôt ce mois-ci à la suite d’une bataille secrète contre le cancer de l’appendice et un service commémoratif dans l’Iowa a vu des stars de la série, dont Maggie Q, Kiefer Sutherland Kal Penn, Italia Ricci et LaMonica Garrett, ainsi que le créateur David. Guggenheim et la costumière Nancy Gold se réunissent pour rendre hommage à leur ami.

Maggie a partagé une photo de groupe d’eux debout devant un chapiteau de théâtre qui disait : “À la mémoire de Joseph Adan Canto, 1981-2024.”

Elle a sous-titré sa publication Instagram, dans laquelle elle avait également tagué l’épouse d’Adan, Stephanie, ainsi que la famille “Designated Survivor” : “Nous sommes tous venus nous dire au revoir. [broken heart emoji]. Je t’aime pour toujours mon ami, jusqu’à ce que nous nous revoyions [dove and crown emojis]”.

David a également partagé la photo et a écrit : “Famille pour toujours. Tu me manques et je t’aime, Adan.”

Et LaMonica a qualifié les derniers jours de « montagnes russes d’émotions ».

En étiquetant la photo comme ayant été prise à Clear Lake, Iowa – où la nécrologie d’Adan avait indiqué qu’un service funèbre avait eu lieu au Surf Ballroom + Museum vendredi (26.01.24), il a écrit : « Une telle montagne russe d’émotions ces derniers jours. . Des allers-retours, des larmes aux rires en un rien de temps. C’était vraiment une célébration de la vie pour un grand être humain. Et traverser cela avec notre famille de survivants désignés était spécial. @adancanto, tu vas nous manquer mon frère, @stephanie. a.canto, nous t’aimons et nous reviendrons bientôt. (sic)”

Adan était également connu pour avoir joué Aaron Shore dans le drame politique “Designated Survivor” et sa co-star Kiefer, qui incarnait le président Tom Kirkwood, avait précédemment admis qu’il avait “le cœur brisé” par la nouvelle.

Il a écrit sur Instagram : “Il semble que ces derniers temps j’ai dû publier trop de messages comme celui-ci, mais j’ai le cœur brisé par la perte d’Adan Canto. C’était un esprit si merveilleux. En tant qu’acteur, son désir de bien faire, d’être grand. , puis faire mieux, était vraiment impressionnant et il nous manquera beaucoup.

“J’ai également le cœur brisé pour sa femme, Steph et ses deux jeunes enfants. Adan, puisses-tu reposer en paix.”

D’autres stars de la série ont également rendu hommage à leur défunt ami.

Kal a posté : “Absolument navrant de perdre Adan Canto. Il était si authentique et chaleureux, immensément talentueux ; une si bonne personne qui était à la fois calme et motivante. Et drôle. Il était très, très drôle. J’ai tellement de chance d’avoir connu lui. Mon cœur va à Steph, aux enfants et à toute la famille.

Et Maggie Q a écrit : “Belle amie… Vous êtes le niveau de personne qu’Hollywood ne méritait même pas. Tous ceux qui vous connaissaient avaient de la chance.”

Adan laisse dans le deuil son épouse Stephanie Ann Canto et leurs deux jeunes enfants, Roman Alder, trois ans, et Eve Josephine, 18 mois.