Les stars de Dancing on Ice, Torvill et Dean, feront une performance surprise au concours ITV en trio

DANCING On Ice est l’une des émissions les plus dangereuses à la télévision, la dernière série étant la plus sujette aux catastrophes à ce jour.

Mais les patineurs légendaires Jayne Torvill et Christopher Dean prévoient de repousser les limites encore plus loin lors de la prochaine série.

Dans une première mondiale, le duo dansera en direct avec un drone.

Chris a déclaré : « Nous allons faire une danse en direct avec un drone, il y a donc trois personnes dans cette relation maintenant ; Jayne, moi-même et Andy qui a rejoint l’équipe. C’est un opérateur de drone.

« C’est l’un de ces drones où il nous suit et il bourdonne et passe en dessous. »

Leur danse n’est pas la seule chose à laquelle les téléspectateurs de patinage épiques peuvent s’attendre, car Phillip Schofield dit que les célébrités semblent être le meilleur groupe qu’ils aient jamais eu.

Il a déclaré: « Nous disons toujours que cette année est vraiment la meilleure année, le niveau est incroyable. » Jayne a ajouté : « Le niveau de la majorité est beaucoup plus élevé que dans d’autres émissions. Je ne pense pas que nous sachions qui va gagner – il n’y a pas qu’un ou deux prétendants cette année.

Dancing On Ice revient le mois prochain.

FAIS ATTENTION . . AL ÊTRE DE RETOUR

IL fait déjà craindre la peur de Dieu aux candidats avec un regard foudroyant ou une ligne pleine d’esprit – maintenant, Lord Sugar tire des lasers avec ses doigts.

Ou du moins la version Android de Lord Sugar le fait lorsqu’elle apparaît dans la bande-annonce de la nouvelle série de The Apprentice.

Le teaser de l’émission BBC1, qui revient sur nos écrans le mois prochain, voit également sa compagne Karren Brady et son nouveau garçon Tim Campbell apparaître comme des robots aux yeux bleus étranges.

Je pense que quelqu’un à la BBC a dû regarder les films Terminator pendant le verrouillage. . .

SCHOF OFF IL a animé Dancing On Ice pendant des années, mais ITV était sûr de garder PHILLIP SCHOFIELD hors de la patinoire. Avant la prochaine série en janvier, il a déclaré : « Lorsque nous avons commencé, j’ai emprunté des patins et j’ai pensé ‘Je vais apprendre’. Mais les costumes disaient : « Vous n’êtes pas assuré, vous ne pouvez pas ».

FRED DEVIENT SANS PEUR

IL dirige le restaurant First Dates de Channel 4 et prend même de temps en temps des coups sur le ring de boxe. Mais Fred Sirieix a dû faire preuve de beaucoup de courage pour s’inscrire au Strictly Christmas Special de cette année.

Dans l’émission Russell Howard Hour de ce soir sur Sky Max, il révèle que sa fille, l’olympienne Andrea Spendolini-Sirieix, l’a inspiré à s’inscrire au concours de danse de la BBC.

Fred a dit : « Ils m’ont appelé et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai tellement peur !’ Mon ticker était comme ‘Ding ding ding ding !’ et je me suis dit : ‘Je dois le faire.’ Ma fille est une olympienne.

« Tout est une question de cohérence et de toutes les conversations que j’ai eues avec ma fille au sujet de sa plongée. Je pensais : ‘Je suis le père, si je lui dis ça et que je ne peux pas le retirer moi-même, quelle gueule je suis’.

JASON : MON ÉTOILE MONTE

C’était l’émission de karaoké du samedi soir où des gens normaux sont devenus des mégastars des charts pour la nuit.

Mais Jason Manford estime que Stars In Their Eyes semble désormais trop basique pour rivaliser avec les émissions fastueuses du samedi soir d’aujourd’hui – et estime que sa nouvelle émission Starstruck comble le vide.

Le comédien a déclaré: « Vous ne pouviez pas réellement revenir à Stars In Their Eyes, ce genre de version de base.

« Des émissions comme The Masked Singer ont tellement misé que les gens vont » bien, c’est ce que samedi soir est maintenant « , donc faire quelque chose de moins que cela n’est pas viable. Avec cela, nous avons des pyrotechnies, un groupe, des danseurs.

Starstruck oppose trois artistes les uns contre les autres pour tous incarner la même star dans une énorme performance. L’épisode d’ouverture voit des actes affronter Freddie Mercury et Lady Gaga.

La co-star Olly Murs a dit qu’il trouvait ça étrange quand trois gars sont apparus comme lui. L’animateur de l’émission a déclaré: « Je me suis dit: » Est-ce que je danse vraiment comme ça, est-ce ainsi que j’ai fait ma carrière? « »

CARR NOUS DIT : JE SUIS LE MEILLEUR

Le comique et présentateur EDGY Jimmy Carr estime qu’il est le meilleur choix pour le nouveau jeu télévisé I Littéralement Just Told You? qui commence ce soir sur Channel 4.

Il pense que son travail de stand-up l’aide à aiguiser son intelligence.

Jimmy a déclaré : « J’ai l’habitude d’être sur scène et de devoir me souvenir du nom de quelqu’un il y a 15 minutes pour pouvoir rappeler ce type sur scène, donc ma mémoire n’est pas mauvaise.

« Si vous êtes un gars d’une seule ligne et que je suis un gars d’une seule ligne, vous devez vous souvenir de 300 blagues d’affilée chaque soir. Vous travaillez beaucoup ce muscle.

Divertissement léger JOHN BISHOP lancera sa propre émission de discussion sur ITV le mois prochain – et il s’est inspiré du travail de JOEL DOMMETT sur The Masked Singer. John a déclaré : « Il y a un élément de la série auquel je n’aurais pas pensé avant. Joel a lancé des scènes de personnes assises à la maison et cela m’a fait revoir à quoi ressemblerait ce spectacle. « Cela m’a fait penser que je voulais que ce soit drôle, je veux que ce soit amusant, je voulais que ce soit un divertissement vraiment léger. »