Les stars de Dancing On Ice répondent qu’elles ont un “avantage injuste” après la révélation du premier skate

Les stars de DANCING On Ice Michelle Heaton et Nile Wilson ont répondu aux affirmations selon lesquelles les concurrents ayant une expérience de la danse auraient un avantage injuste sur la patinoire.

L’émission ITV a été critiquée dans le passé pour certains candidats ayant une histoire de danse et de carrière d’interprète.

Michelle Heaton est devenue célèbre dans le groupe pop Liberty X[/caption] Pennsylvanie

Nile Wilson est un gymnaste qui a remporté des médailles aux Jeux olympiques et aux Jeux de la richesse commune[/caption]

Avant son lancement en 2023 dimanche, on a demandé à la star de Liberty X Michelle, 43 ans, et à la gymnaste olympique Nile, 26 ans, si leur carrière leur avait donné une longueur d’avance dans la compétition.

Nile, qui fera son premier skate sur Sign Of The Times de Harry Styles avec Oliva Smart, a déclaré : « Il y a beaucoup d’éléments dans la performance.

« Pour moi, c’est vraiment difficile d’exprimer une émotion dans une performance parce qu’en gymnastique, je créais de l’art avec mon corps, pas avec mon visage.

“Ils n’arrêtent pas de dire, ‘souriez avec vos yeux!’ Et je me dis, ‘qu’est-ce que ça veut dire ?’ Parce que je me concentre sur ce que je fais, mes yeux sont grands ouverts, et ma bouche.

“Je ne pense donc pas que ce soit nécessairement un avantage, car pouvoir raconter une histoire avec la musique, être intime avec le partenaire, faire une danse et faire quelque chose avec les bras qui se connectent aux pieds. Cela a été un défi.

Michelle a ajouté: «Je suis le contraire.

“Mon visage, je peux sourire mais mes pieds essaient de me rattraper!”

L’ex Strictly pro Brendan Cole et la pop star Kimberly Wyatt des Pussycat Dolls ont atteint la finale du concours 2022.

Le danseur professionnel Regan Gascoigne, qui est le fils de Paul Gascoigne, a remporté la série.

Et les fans ont fulminé que les trois finalistes aient une expérience de la danse, y compris Brendan Cole de Strictly.

La programmation de cette année comprend également la drag queen et personnalité de la télévision The Vivienne, l’actrice et DJ Patsy Palmer, la star de The Wanted Siva Kaneswaran et l’ancien footballeur John Fashanu.

La gagnante de Love Island Ekin-Su Culculoglu, Mollie Gallagher de Coronation Street, la star de Towie Joey Essex, le comédien Darren Harriott et la star de Hollyoaks Carley Stenson font également partie des candidats.

Dancing On Ice commence le 15 janvier à 18h30 sur ITV1 et ITVX.

La finaliste 2022 Kimberly Wyatt était dans un duo de danse ainsi que les Pussycat Dolls avant de patiner dans Dancing On Ice[/caption] Rex

Les fans ont fulminé que les finalistes de 2022 avaient tous une expérience de la danse, y compris Brendan Cole de Strictly[/caption]