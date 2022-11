Les stars de Dancing On Ice Joey Essex et Vanessa Bauer regardent de plus près que jamais alors qu’il l’emmène faire un tour dans sa Bentley de 200 000 £

Les stars de DANCING On Ice, Joey Essex et Vanessa Bauer, ont regardé de plus près que jamais alors qu’il l’emmenait faire un tour dans sa Bentley à 200 000 £.

Le duo a été occupé à s’entraîner pour la série de compétitions ITV de l’année prochaine.

Goff

Les stars de Dancing On Ice Joey Essex et Vanessa Bauer regardent de plus près que jamais alors qu’il l’emmène faire un tour dans sa Bentley de 200 000 £[/caption] Goff

Joey a aidé Vanessa à mettre sa valise dans sa voiture[/caption] Goff

Les deux avaient l’air à l’aise en compagnie l’un de l’autre[/caption]

L’ancienne star de Towie, Joey, 32 ans, est l’un des 11 visages célèbres participant à Dancing On Ice 2023.

Le favori de la réalité a été associé à la favorite de la réalité Vanessa, 26 ans, et la paire s’est rapprochée ces dernières semaines.

Joey a récemment été vu en train de donner un coup de pouce à Vanessa dans son impressionnant moteur.

La star de Celebs Go Dating était tout sourire alors qu’il prenait son partenaire professionnel dans son élégante Bentley verte, qui vaut environ 200 000 £.

En savoir plus sur la danse sur glace Reine du patinage Ekin-Su et Brendyn peuvent gagner Dancing on Ice, déclare un ancien pro JOE-LLY BON ! Joey Essex embrasse la co-star de Dancing on Ice quelques semaines seulement après avoir embrassé Maura

Joey avait l’air décontracté dans des survêtements noirs, un haut assorti et un blouson aviateur kaki.

Il a complété le look avec une paire de Nike Dunks.

Pendant ce temps, Vanessa a opté pour une veste camée, des leggings noirs taille haute et des bottes à talons.

Joey semble avoir quitté Maura Higgins de Love Island après avoir été photographié à l’aise avec les NTA plus tôt ce mois-ci.





Les initiés disent que Joey et Vanessa ont flirté tout au long de leur temps de répétition pour la série de patinage sur glace ITV.

Et Joey aurait l’intention d’inviter la patineuse professionnelle allemande dans l’Essex pour lui montrer son manoir de 3 millions de livres sterling.

Une source a déclaré: “Joey et Vanessa se sont rapprochés incroyablement rapidement.

“En ce moment, ils ont réussi à garder tout professionnel, mais on peut dire qu’ils sont tous les deux super dragueurs.

En savoir plus sur le soleil campeurs oisifs Les fans de I’m A Celeb font exploser “3 étoiles paresseuses” et disent que les commérages du camp “excitent la querelle” FAITS SUR LE VISAGE J’utilise une bouteille entière de fond de teint sur mon visage – je me fiche de gaspiller

«Ils vont passer beaucoup de temps ensemble au cours des prochains mois en raison des répétitions, il est donc facile de voir comment la romance pourrait s’épanouir.

“Joey espère l’inviter dans l’Essex pour une soirée avec ses potes et un verre chez lui.”

Goff

Joey a aidé Vanessa à mettre ses sacs dans le coffre[/caption] Goff

Vanessa et Joey étaient tout sourire alors qu’ils se dirigeaient vers sa voiture[/caption] Goff

La paire avait l’air profondément en conversation[/caption]