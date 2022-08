Les stars de Cringe Pop sur Internet

Le chanteur bangladais « Hero » Alom a fait sensation après avoir été grillé par la police et a dû signer une « caution d’excuses » promettant de ne pas « déformer » les chansons classiques de Rabindranath Tagore et Nazrul Islam. Cringe pop, cependant, n’est pas un genre qui a commencé ou pourrait éventuellement se terminer avec Alom. De Dhinchak Pooja en Inde à Taher Shah au Pakistan en passant par Rebecca Black aux États-Unis, ces popstars grincheuses ont obligé Internet à prêter attention depuis longtemps.

Parmi les autres chanteurs pop indiens, on peut citer Omprakash Rap King qui a chanté Aunty Ki Ghanti, notoirement problématique, Vennu Mallesh qui a chanté It’s My Life, Bhim Niroula qui a chanté Sunday Morning Love You. Voici une liste de popstars grincer des dents et leur “meilleur travail” parce que, comme l’a dit Taylor Swift : il faut embrasser la grincer des dents.

Héros Alom

Ashraful Hossen Alom, populairement connu sous le nom de “Héros” Alom, a certainement connu des temps meilleurs. Il compte 1,46 million d’abonnés sur YouTube. Certains de ses succès incluent Babu Khaiso et le dernier Amar Jail Hobe Na Phanshi Hobe qui est peut-être sorti de son récent contact avec la police. Cette dernière vidéo le montre portant les vêtements d’un détenu et chantant derrière les barreaux.

Dhinchak Pooja

Dhinchak Pooja nous a donné de nombreux joyaux pop comme Selfie Maine Le Li Aaj, Dilon Ka Shooter et Baapu De De Thoda Cash. Récemment, elle a proposé sa propre version de Lose Yourself d’Eminem. Pooja est devenue célèbre avec sa première chanson Selfie Maine Leli Aaj qui a été regardée par des millions de personnes lors de sa première sortie.

Taher Shah

Taher Shah, à son apogée, nous a donné des tubes comme Mankind’s Angel et Eye to Eye. Avec environ 22 000 abonnés sur YouTube, malheureusement, sa dernière vidéo est sortie il y a quelques années – une chanson intitulée Farishta, faisant peut-être allusion à un penchant pour chanter sur les anges.

Vennou Mallesh

Le hit de Vennu Mallesh, It’s My Life, est sorti il ​​y a 10 ans, mais il s’avère qu’il reste un peu un classique intemporel. Mallesh est originaire de Telangana et est devenu célèbre avec sa première chanson qui, au moment de la rédaction de cet article, compte plus de 28 millions de vues. Le chanteur lui-même compte 81 000 abonnés sur YouTube.

Rebecca Black

Rebecca Black a connu une ascension fulgurante avec Friday, qui a été surnommée par les critiques comme “la pire chanson de tous les temps”. Vendredi, sorti en 2011, n’était pas un travail pour une seule personne. Les producteurs de disques de Los Angeles Clarence Jey et Patrice Wilson ont écrit dessus et l’ont produit.

Si l’un d’entre eux vous a dérangé, cela a fonctionné.

