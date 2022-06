Les stars de Crash Landing On You, Son Ye-jin et Hyun Bin, annoncent leur grossesse et disent “une nouvelle vie nous est arrivée”

La célèbre star sud-coréenne Son Ye-jin a annoncé lundi qu’elle et son mari Hyun Bin attendaient leur premier enfant. Son, 40 ans, et Hyun, 39 ans, se sont mariés en mars, un an après que les co-stars de Crash Landing On You ont rendu publique leur relation.

Dans une publication Instagram, Son a déclaré aux fans qu'”une nouvelle vie nous est arrivée”.

“Aujourd’hui, je serai prudent et heureux – Une nouvelle vie nous est venue.. Je suis toujours étourdi, mais je ressens des changements dans mon corps chaque jour avec inquiétude et excitation – Je suis tellement reconnaissant, mais je n’ai Je n’ai pas encore pu le dire à qui que ce soit autour de moi parce que je suis si prudent”, a écrit l’acteur.

L’actrice a déclaré qu’elle souhaitait partager la bonne nouvelle avec des fans et des connaissances “qui devaient attendre autant que nous”. “Nous veillerons à protéger la vie précieuse qui nous est parvenue. J’espère que vous protégerez tous également ce qui est précieux dans votre vie et que vous vivrez en bonne santé”, a ajouté Son.





Le 29 mai, Son a partagé deux photos d’elle dans une robe blanche fluide sur Instagram. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l’acteur affichait une bosse de bébé sur les photos.

Son agence MSTeam Entertainment avait alors rejeté les rumeurs en déclarant: “(Les rumeurs de grossesse) ne sont absolument pas vraies.”

Son et Hyun sont tous deux les meilleures stars sud-coréennes qui sont devenues une sensation mondiale grâce à la popularité de leur drame romantique transfrontalier Crash Landing on You.