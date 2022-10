Les stars de Corrie, Emmerdale, Love Island et The Chase rejoignent le nouveau concours de chorales de Noël d’ITV alors que la programmation complète est révélée

Dépoussiérez vos chapeaux de Père Noël, secouez vos babioles et décorez les couloirs avec des arcs de houx – ITV apporte une touche festive cette saison avec un tout nouveau concours de talents.

Britain Get Singing mettra en vedette une foule de favoris d’ITV se regroupant pour créer une équipe de chorales de supergroupes, dans l’espoir d’impressionner les téléspectateurs avec leurs côtelettes de chant au nom d’une bonne cause.

Tasha Ghouri de Love Island sera parmi les stars prêtant leur voix au spectacle[/caption]

Britain Get Singing sera diffusé pendant la période de Noël[/caption]

The Sun Online peut révéler en exclusivité que les stars de Coronation Street, Emmerdale, Loose Women, Love Island et The Chase participent toutes au nouveau concours, tous visant à mettre en lumière la santé mentale à un moment où certains en ont le plus besoin.

Un initié de la télévision a déclaré: «L’émission sera un plaisir festif brillant, le tout au nom d’une grande cause de sensibilisation à la santé mentale. Il y en a pour tous les goûts, des fans de savon aux obsédés de la réalité en passant par les accros aux jeux-questionnaires, c’est donc un visionnage parfait pour toute la famille pendant la saison idiote.

Au cours de la spéciale de 90 minutes, qui a déjà été filmée à Manchester le week-end dernier, cinq groupes de chorales de célébrités s’affronteront pour être couronnés champions de l’extravagance festive.

Les équipes sont :

Emmerdale : Lisa Riley, Mark Charnock, Jay Kontzle, Olivia Bromley, Daisy Campbell, Bradley Johnson et Lawrence Robb.

Rue du Couronnement :Michael Le Vell, Sue Devaney, Rob Mallard, Jodie Prenger, Daniel Brocklebank et Channique Sterling-Brown.

Femmes lâches : Brenda Edwards, Coleen Nolan, Denise Welch, Judi Love, Linda Robson et Kelle Bryan.

L’île d’amour : Tasha Ghouri, Antigoni Buxton, Andrew Le Page, Danica Taylor, Luca Bish et Paige Thorne.

La chasse: Anne « la gouvernante » Hegerty, Jenny « la renarde » Ryan et Darragh « la menace » Ennis.





La date de diffusion de la série n’a pas encore été confirmée, mais sera probablement dans la semaine précédant le jour de Noël.

C’est déjà cette période de l’année, tout le monde !

Britain Get Singing, une extravagance de Noël de 90 minutes arrive sur ITV et ITVX cette saison festive, soutenant la campagne révolutionnaire de santé mentale d’ITV Britain Get Talking.

Lisa Riley remplacera Emmerdale[/caption]

