Les stars de Coronation Street taquinent la tournure d’identité qui change la donne pour Esther et Mike

Ils ont semé le trouble pour Summer et Aaron sur les pavés de Coronation Street, mais ce sont Esther et Mike qu’ils prétendent être.

Un certain nombre de théories de fans sauvages sont apparues en ligne, suggérant qu’il pourrait y avoir une torsion dans l’histoire avec le couple et des spéculations selon lesquelles ils pourraient avoir un lien plus étroit avec l’adolescent Summer Spellman, joué par Harriet Bibby.

Mike et Esther ont causé des problèmes à Summer et Aaron[/caption]

L’acteur James Craven a donné son avis sur les véritables identités des personnages[/caption]

Au cours des dernières semaines, les téléspectateurs de Corrie ont vu Mike (Tom Lorcan) et Esther (Vanessa Hehir) convaincre Summer et Aaron de leur remettre leur bébé dans le cadre d’un plan de maternité de substitution illicite.

En échange, le couple a accepté de payer aux jeunes amants une grosse somme d’argent qu’ils peuvent financer le traitement de réadaptation du père d’Aaron.

Summer et Aaron ( James Craven ) ont jusqu’à présent caché l’intrigue à tout le monde sauf à leurs colocataires Amy et Jacob et dans le cadre du plan ont convenu que Mike peut être identifié comme le père biologique de l’enfant et prétendre que lui et Summer ont conçu l’enfant ensemble.

Dans une intrigue déchirante, Summer a tragiquement perdu le bébé mais n’a pas encore dit à Esther et Mike car elle a toujours besoin d’argent pour financer la cure de désintoxication.

Cependant, les fans ont émis l’hypothèse que la paire n’est pas tout ce qu’ils sont faits pour être, certains suggérant même qu’Esther pourrait être elle-même la mère biologique de Summer.

La mère biologique de Summer n’a jamais été révélée aux téléspectateurs car elle a été adoptée par Drew Spellman qui a transmis la responsabilité parentale à Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) à sa mort.

Le nouveau venu de Corrie, James, qui joue Aaron, a abordé les théories des fans et a donné son point de vue sur la question.

La star a déclaré: “Peut-être que Mike et Ester ont d’autres intentions, mais peut-être pas. Il faudra voir.

Daniel Brocklebank aborde également le scénario, admettant : « Il y a quelque chose d’un peu sinistre chez eux, je pense.

“Beaucoup de leurs scènes sont sans moi, il est donc intéressant de les voir se dérouler en tant que spectateur, mais il y aura beaucoup de rebondissements avant la fin des scénarios.”

Il reste à voir ce que le jeune couple fera et quand tous leurs secrets seront dévoilés, mais pour les fans de la série, il semble qu’il reste encore un certain temps à parcourir.

Des photos récentes ont montré l’ancien gardien de Summer, Paul (Peter Ash) et Mike en train de filmer une confrontation explosive.

Daniel Brocklebank s’est également exprimé sur le scénario[/caption]

Summer et Aaron ont dû prendre des décisions difficiles[/caption]