Les stars de Coronation Street se sont mises à chanter dans un premier regard émouvant sur la Grande-Bretagne Get Singing

DRAMA continue de se dérouler dans les pavés et la période festive est remplie de rebondissements.

Mais une poignée de stars de Coronation Street ont également décidé de quitter Weatherfield pour rejoindre le line-up de Britain Get Singing.

ITV a révélé le casting étoilé de Britain Get Singing[/caption]

Certains visages familiers de Corrie ont accepté de participer au défi[/caption]

Le programme unique de 90 minutes arrive sur ITV et ITVX pour soutenir la campagne de santé mentale du diffuseur, Britain Get Talking, lancée en 2019.

En octobre 2022, ITV a révélé le casting étoilé de l’émission qui comprend des visages très familiers sur la boîte britannique.

Michael Le Vell de Corrie et Sue Devaney alias Kevin et Debbie Webster monteront sur scène pour l’extravagance de Noël.

Ils seront rejoints par les autres membres de la distribution Daniel Brocklebank connu sous le nom de Billy Mayhew et l’acteur de Daniel Osbourne Rob Mallard.

Bien qu’elles ne soient peut-être entrées dans les pavés que ces derniers mois alors que Dee-Dee Bailey et Glenda Shuttleworth, Channique Sterling-Brown et Jodie Prenger – une chanteuse accomplie – ont accepté de se joindre à nous.

Le casting comprendra également des stars du savon rival ITV Emmerdale comme Lisa Riley, Mark Charnock, Daisy Campbell, Jay Kontzle, Lawrence Robb, Bradley Johnson et Olivia Bromley.

Les téléspectateurs verront également de grands noms de Love Island, The Chase et Loose Women.

Toutes les stars seront réparties en groupes et tenteront d’impressionner le public du studio et un Super Panel composé de juges emblématiques de la télévision avec leurs compétences vocales.

Les juges incluent Will.i.am de The Voice UK, Alesha Dixon de Britain’s Got Talent et Adam Lambert et Jason Manford de Starstruck.

Créé et produit par Lifted Entertainment, Britain Get Singing est attendu sur nos écrans cette veille de Noël à 20h05 sur ITV et ITVX.

L’événement présentera également des clips dans lesquels les stars discutent de leurs propres expériences en matière de santé mentale.

“Les visages célèbres préférés de nos téléspectateurs sont prêts à tout mettre en œuvre pour impressionner le public et notre panel de juges stellaires”, a déclaré le responsable de la mise en service du divertissement d’ITV.

“Britain Get Singing est sûr d’ajouter une magie de Noël indispensable aux écrans plus tard cette année.”

Qui tombera à plat ?

Est-ce que quelqu’un à Weatherfield atteindra les notes élevées ?

Branchez-vous sur ITV la veille de Noël pour le savoir.

De nouveaux visages monteront sur scène[/caption]

