Les stars de Coronation Street et Emmerdale se préparent à une augmentation de salaire «sérieuse» après qu’ITV se soit disputé avec le fisc

CERTAINES des plus grandes stars du soap de la télévision sont prêtes pour de grosses augmentations de salaire dans le cadre de nouveaux accords après une dispute avec le fisc.

Les noms de famille sur Coronation Street et Emmerdale ont longtemps été payés via des sociétés de services personnels et en tant que pigistes.

Cela a permis à ITV de ne pas payer l’assurance nationale des acteurs ou de leur donner des pécule de vacances.

Mais HMRC dira au diffuseur de faire de tous les acteurs principaux de la série le « personnel » à la suite d’un problème similaire à la BBC. Les chefs des impôts disent qu’ITV doit adopter la nouvelle structure – ou autoriser les stars du savon à travailler ailleurs, ce qui leur est actuellement interdit.

Les acteurs de Corrie susceptibles d’en bénéficier incluent la plupart des jeunes stars, dont Sair Khan, Tina O’Brien et Colson Smith.

Sur Emmerdale, ceux qui devraient être touchés incluent Lucy Pargeter et Matthew Wolfenden.

Une source a déclaré: « Lorsque cela se produira, toutes les personnes concernées vont faire pression pour obtenir le meilleur accord possible pour se garantir un gros salaire – ce qui pourrait entraîner de sérieuses augmentations de salaire. »

