Les stars de Coronation Street et d’Emmerdale s’associent pour un nouveau thriller tendu, The Inheritance

Le drame en quatre parties aux heures de grande écoute devrait atterrir sur la chaîne plus tard cette année et le tournage devrait commencer la semaine prochaine en Irlande.

The Inheritance réunira une sélection de visages célèbres du savon avec d’anciennes stars d’Emmerdale, Coronation Street et EastEnders qui s’impliqueront toutes.

Gaynor Faye doit apparaître dans la série marquant son premier grand rôle d’actrice depuis qu’elle a quitté Emmerdale d’ITV en tant que Megan Macey.

On se souvient également d’elle pour son passage impressionnant dans Dancing on Ice ainsi que pour le rôle de Judy Mallet dans Corrie dans les années 90.

Jouer le frère de Gaynor est l’ancien morceau de Corrie Rob James-Collier, célèbre pour son rôle de Liam Connor.

Il a quitté le feuilleton lorsque son personnage a rencontré une fin prématurée aux mains d’un délit de fuite organisé par son rival amoureux Tony Gordan.

Depuis, Rob a fait des passages réussis à Downton Abbey et au drame scolaire Ackley Bridge.

Jemima Rooper rejoint Rob et Gaynor pour jouer les trois frères et sœurs, Daniel, Sian et Chloé, qui sont au cœur de la distribution de la série.

L’acteur légendaire Larry Lamb devrait également jouer dans le nouveau drame granuleux en tant que père du trio.

Ayant récemment participé à l’émission spéciale Strictly Christmas, Larry est surtout connu pour ses rôles dans le feuilleton de la BBC EastEnders et la comédie emblématique Gavin & Stacey.

Samantha Bond, la star de James Bond et Outnumbered, et Adil Ray de Good Morning Britain et d’Ackely Bridge rejoindront également le line-up étoilé.

Les trois frères et sœurs se retrouveront consternés par la mort de leur père, Dennis, mais après avoir découvert qu’il ne leur restait rien dans son testament, ils se sont lancés dans une mission pour découvrir si sa mort était comme il semble ou s’il aurait pu y avoir été impliqué dans un jeu déloyal.

Avec des secrets dévoilés et des relations en suspens, les frères et sœurs doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour récupérer leur héritage restant.

Paul Testar, le rédacteur en chef de Channel 5 et Paramount +, a déclaré: «Avec une distribution d’ensemble exceptionnelle, The Inheritance est un ajout brillant à la liste de dramatiques en constante expansion de la chaîne et aura des téléspectateurs sur le bord de leurs sièges. J’ai hâte de le voir diffusé plus tard cette année.

The Inheritance sera diffusé sur Channel 5 plus tard cette année.