Les stars de Color Purple « veulent rendre Oprah Winfrey fière »

Par Noor Nanji

Journaliste culturel

il y a 46 minutes

Source des images, Warner Bros Légende, La chanteuse Fantasia Barrino fait ses débuts au cinéma

Les stars d’une nouvelle version cinématographique musicale du roman The Color Purple ont déclaré qu’elles voulaient rendre fière Oprah Winfrey, qui a joué dans la précédente adaptation cinématographique.

Fantasia Barrino et Danielle Brooks, qui jouent respectivement le rôle de Celie et Sofia, reprennent les rôles précédemment joués par Whoopi Goldberg et Oprah dans le film de 1985.

“C’est vraiment cool pour eux de nous passer le flambeau”, a déclaré Brooks à la BBC.

Barrino a ajouté qu’ils voulaient “apporter quelque chose de nouveau” aux rôles.

Le film, basé sur le livre classique d’Alice Walker et la comédie musicale de Broadway, suit l’histoire d’une adolescente noire américaine, Celie, née dans la pauvreté dans une Géorgie racialement divisée au début des années 1900.

Oprah est productrice du nouveau film, tout comme Steven Spielberg, qui a réalisé la version de 1985.

Source des images, Getty Images Légende, De gauche à droite : Danielle Brooks, Taraji P Henson, Oprah Winfrey et Fantasia Barrino

Pendant ce temps, Goldberg, qui a été nominée pour un Oscar pour son interprétation de Celie dans le film original, joue un rôle de camée dans celui-ci.

Mais les nouvelles stars affirment qu’elles ne sont pas intimidées par le fait d’avoir de si grandes chaussures à remplir.

“Il y a des moments où l’on veut les rendre fiers”, a déclaré Brooks. “Mais tout comme la scène où Whoopi est la sage-femme du bébé de Celie, je pense que c’est l’image qui est représentative de ce qu’ils ont fait et font pour nous.”

Barrino a ajouté : “Nous ne venons pas ici pour changer le plan, nous voulons nous en tenir à cela, mais nous y ajoutons tous les deux un petit quelque chose de nos vies.”

Les propres expériences de vie de l’actrice ont peut-être joué un rôle dans la manière dont elle a abordé ce film.

Source des images, Warner Bros Légende, Brooks et Barrino ont tous deux été nominés aux Bafta Awards pour leurs performances

Dans les mémoires de Barrino, La vie n’est pas un conte de fées, elle a révélé qu’elle avait été violée à l’école et qu’elle avait été enceinte et analphabète à l’adolescence.

Son personnage, Celie, a également connu des difficultés dès son plus jeune âge. Certaines scènes sont difficiles à regarder, comme on voit Célie maltraitée par son père et forcée de se marier avec un mari qui la bat.

Mais c’est une survivante qui trouve force et solidarité en compagnie d’autres femmes, comme Sofia, farouchement indépendante, et la fabuleuse chanteuse Shug Avery, interprétée cette fois par Taraji P Henson. C’est pourquoi, selon Brooks, “c’est un film positif”.

“Il y a de la beauté dans notre douleur. Oui, nous ne voulons pas la vivre, mais nous l’avons traversée, et il y a des gens qui vont être guéris en voyant ces histoires. C’est là que réside la joie. où réside la liberté. »

Le livre de Walker, paru en 1982, a remporté un prix Pulitzer et est toujours considéré comme une œuvre littéraire phare pour sa description du racisme et de la ségrégation au début du XXe siècle.

Il continue de résonner auprès du public aujourd’hui. “Nous voulions tous faire partie d’une histoire aussi honnête”, a déclaré Barrino.

Source des images, Warner Bros Légende, Taraji P Henson joue le rôle du glamour Shug Avery

Brooks, pour sa part, a lu le livre pour la première fois au lycée et “ne l’a jamais abandonné”.

“Il y a encore tellement plus à tirer de cette histoire”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui demande si l’Amérique est toujours un pays raciste, Brooks fait une pause.

“C’est comme une mauvaise relation”, dit-elle. “Ce sont deux courses qui tentent vraiment de trouver comment s’aimer, et nous travaillons donc sur cela.”

“Cela a beaucoup changé”, a ajouté Barrino. “Je ne pense pas qu’il y ait de la haine partout.”

Réalisé par Black is King’s Blitz Bazawule, The Color Purple intègre des chansons écrites pour la comédie musicale de Broadway et est imprégnée d’éléments de gospel, de blues et de jazz.

Barrino et Brooks étaient tous deux présents dans la comédie musicale qui a débuté à Broadway en 2005. Il y a également eu une production internationale du spectacle, qui a été transférée à Londres en 2013.

Sorti aux États-Unis le 25 décembre, le nouveau film dispose d’un casting de stars, qui comprend également Colman Domingo, Corey Hawkins et Halle Bailey.

Écrire dans Le télégraphele critique de cinéma Robbie Collin a déclaré que c’était une « secousse amusante de joie musicale » dans sa critique quatre étoiles.

Le gardienPeter Bradshaw de ‘s lui a attribué trois étoiles mais a noté qu’il ” adoucit la pilule et adoucit le coup ” du film original.

Malgré beaucoup de buzz, il a jusqu’à présent déçu au box-office. Sa sortie a également été éclipsée par une querelle sur les conditions de travail sur le plateau et les inégalités salariales, à la suite d’une interview accordée par Henson. au New York Times.

“Nous marchons aux Oscars”

Le film de 1985 a été nominé pour 11 Oscars, dont celui du meilleur film, mais il n’a remporté aucune catégorie. Il est à égalité pour le film le plus nominé aux Oscars, sans aucune victoire.

Le nouveau film a déjà été nominé pour le meilleur ensemble dans un film aux Screen Actors Guild Awards, qui ont souvent été considérés comme un précurseur du succès aux Oscars.

Il a également remporté des nominations aux Bafta et aux Golden Globes pour Barrino et Brooks. Et avec la saison des récompenses qui s’intensifie, nous pourrions en entendre davantage sur le film dans les semaines à venir.

Mais neuf ans après la controverse #OscarsSoWhite, y a-t-il suffisamment de changements pour rendre l’industrie plus diversifiée ?

Le hashtag – lancé par l’activiste et écrivain April Reign – a commencé à être populaire en 2015, soulignant le fait que sur 20 acteurs nominés cette année-là, aucun n’était une personne de couleur.

“Je suis juste content que des noms soient mentionnés”, a déclaré Brooks. “Je suis simplement reconnaissant que les gens reconnaissent, espérons-le, notre travail. C’est tout ce que vous pouvez demander.”

Pour la chanteuse Barrino, qui a remporté American Idol en 2004, il s’agit de ses débuts d’actrice au cinéma.

“C’est nouveau pour moi dans le monde des Oscars”, a-t-elle déclaré. “Mais je dis toujours à mes camarades, c’est comme ça que je vois les choses, nous sommes tous de vrais Oscars ambulants, qu’ils nous les donnent ou non.”