Les stars de Christine McGuinness et de Love Island ont l’air de faire la fête alors qu’elles quittent les afterparties de la NTA

Les stars de la télévision avaient l’air de faire la fête alors qu’elles rentraient chez elles après les afterparties des National Television Awards.

Les Love Islanders de cette série ont été vus quitter leur premier événement sur le tapis rouge après une soirée très divertissante.

Christine McGuinness, nouvellement célibataire, a quitté les prix en solo

Le vainqueur de Love Island 2022, Ekin-Su et Davide, se sont tenus la main en partant

Olivia Attwood a dû enlever ses chaussures en quittant la salle

Christine McGuinness est rentrée chez elle en taxi

La robe de la star de Love Island, Coco, s'est cassée

Maya Jama a été annoncée comme nouvelle animatrice de Love Island cette semaine

Davina McCall a levé les manches de sa cape en quittant les récompenses

Kate Price était tout sourire dans une robe de bal noire alors qu'elle tenait la main de son fils Harvey

La gagnante de Love Island 2022, Ekin-Su et Davide, étaient main dans la main en partant, tandis que la star de 2017, Olivia Attwood, marchait pieds nus après avoir enlevé ses talons hauts.

Davide semblait avoir du rouge à lèvres sur le côté gauche de son visage après une réunion nocturne et saluant des célébrités – ainsi que des fans de Love Island.

Bombshell Coco Lodge a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe après la séparation de sa robe.

La ceinture de strass autour de sa robe noire s’est cassée juste en dessous de son buste.

Mais elle n’a pas laissé cela l’empêcher de profiter de l’événement jusqu’au petit matin.

Pendant ce temps, Christine McGuinness – qui ne boit pas – est rentrée en taxi après être restée dehors tard.

Elle était tout sourire alors qu’elle serrait son sac à main en or, sachant avec suffisance qu’elle serait libérée de la gueule de bois ce matin.

Alison Hammond avait l’air ravie – malgré la perte du meilleur présentateur face à Ant McPartlin et Dec Donnelly.

Ant et Dec, qui avaient été forcés de se retirer des récompenses après avoir tous deux contracté Covid, ont de nouveau marqué l’histoire dans la nuit en remportant le gong pour la 21e année consécutive.

Les fans ont insisté sur le fait que sa collègue nominée, Alison, avait été « dépouillée » du gong – mais elle a dit qu’elle était simplement « heureuse d’avoir une place à la table ».

L’événement étoilé a eu lieu à Wembley cette année – avec Joel Dommett comme hôte.

Il y a eu une controverse le soir où This Morning a remporté le prix de la meilleure émission de divertissement.

Les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield ont été moqués alors qu’ils montaient sur scène après un contrecoup pour avoir sauté la file d’attente pour la reine en état.





Malgré cela, ils ont vu la concurrence de Loose Women, The Chase et The Repair Shop.

Alors que des huées audibles pouvaient être entendues autour de la Wembley Arena, la caméra a fait un panoramique de Holly et Phil aux stars de Loose Women, qui avaient également été nominées dans la catégorie.

Alors que Kaye Adams applaudissait lentement sa victoire, on pouvait voir Linda Robson ne pas applaudir du tout – déclenchant des rumeurs de querelle.

Ailleurs, Gemma Owen a été moquée sans pitié par les téléspectateurs de NTA après un moment gênant sur scène avec son père Michael.

Le couple a remis le prix de la performance dramatique en série.

Mais lorsque la caméra est revenue sur Gemma, 19 ans, et Michael, 42 ans, il y a eu une pause où ils n’ont rien dit.

Michael a ensuite été entendu dire à sa fille dans un souffle de l’ouvrir.

L’événement annuel attire toujours des célébrités raffinées du monde de la télé – qui ont glissé le long du tapis dans leur plus beau tout en virevoltant pour les caméras clignotantes.

Beaucoup doivent pratiquer les visages de leurs gracieux perdants, mais pour certains, ils ont la chance d’emporter un gong.

Cela comprenait une victoire surprise pour Martin Lewis qui a réussi à battre Sir David Attenborough pour être nommé meilleur expert.

Il a reçu une salve d’applaudissements sur scène lorsqu’il a plaidé pour que quelqu’un règle la crise du coût de la vie.

