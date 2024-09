Les stars de « Chicago Med », « Fire » et « PD » présentent un aperçu des remaniements de casting, du drame et de l’action (en exclusivité)

Les acteurs des trois spectacles de One Chicago—Moyen, Feuet PDdont les nouvelles saisons seront toutes diffusées le mercredi 25 septembre sur NBC, sont ravis d’être de retour pour ce qu’ils promettent être des épisodes bourrés d’action et de drame, alors qu’ils partagent le premier aperçu exclusif de TV Insider.

Les trois séries accueillent de nouveaux membres dans leur casting cette saison : Sarah Ramos et Darren Barnet en tant que nouveaux docs sur MoyenDermot Mulroney comme nouveau Feu chef, et Toya Turner en tant que nouvel agent de patrouille sur PD—et notre nouvelle vidéo vous offre un aperçu de certains d’entre eux en action.

« C’est formidable de rejoindre Incendie de Chicago”, partage Mulroney. « Je pense qu’ils ont deux autres émissions, n’est-ce pas ? Chicago Med et Police de Chicago«

PD Les stars Patrick John Flueger et Jason Beghe se moquent de l’idée qu’ils se lancent dans l’aventure, affirmant respectivement qu’ils sont « sur la bonne voie » et qu’ils « se mettent au travail ». C’est exactement ce à quoi on s’attend. « C’est comme revenir des vacances d’été pour aller à l’école », ajoute Flueger. « Il y a cette part de vous qui veut retourner dans la cour de récréation pour pouvoir passer du temps et jouer avec vos amis. » C’est un sentiment partagé par de nombreuses personnes dans les émissions.

« Chaque membre du casting est revenu avec la volonté de servir l’histoire avant tout », déclare PDLaRoyce Hawkins.

« Tout le monde est au top de sa forme et je pense que je suis parfaitement à ma place », déclare Ramos. (Son personnage, comme le showrunner Allen MacDonald nous l’a dit dans le cadre de notre aperçu approfondi de One Chicago Fall Preview, se soucie « d’être efficace » et non de se faire des amis.)

Mulroney taquine que la nouvelle saison commence « littéralement avec un bang », ce qui Incendie de Chicago Les photos de la première de la saison 13 ont été suggérées et cette nouvelle vidéo en montre davantage. Il arrive en tant que nouveau chef, en remplacement de Wallace Boden (Eamonn Walker), un « gros remaniement dans la caserne des pompiers », selon FeuDaniel Kyri. « Le chef Pascal est très différent de Boden, et il le fait savoir », déclare Miranda Rae Mayo.

Regardez la vidéo complète ci-dessus pour en savoir plus sur les acteurs de One Chicago ainsi qu’un aperçu des nouvelles saisons. Ensuite, rendez-vous dans la section commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous avez hâte de voir sur Moyen, Feuet PD

Chicago MedPremière de la saison 10, mercredi 25 septembre, 20h/19h, NBC

Incendie de ChicagoPremière de la saison 13, mercredi 25 septembre, 21h/20h, NBC

Police de ChicagoPremière de la saison 12, mercredi 25 septembre, 22h/21h, NBC