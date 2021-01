Les fans de THE Chase ont pu voir une autre facette des génies dans l’épisode d’hier soir de leur émission dérivée.

Mark ‘The Beast’ Labbett, Anne ‘The Governess’ Hegerty et Shaun ‘Dark Destroyer’ Wallace ont fait une tournée en Grande-Bretagne dans le cadre du Road Trip Chasers.

Dépouillé de leurs personnages effrayants familiers aux téléspectateurs de The Chase, le trio semblait très différent – bien que beaucoup plus humain.

I’m A Celeb star Anne, 62 ans, avait l’air beaucoup plus ensoleillée qu’elle ne le faisait dans la série avec une tête de cheveux blonds rebondissants.

Et Shaun, 60 ans, a échangé son costume sombre habituel contre une série de hauts serrés qui montraient ses biceps franchement incroyables.

Les téléspectateurs ont même pu voir certains des tatouages ​​sur le haut de ses bras alors que le Londonien s’installait dans un hôtel de la capitale.

Mark, 55 ans, qui est sujet à des accès de grosse tête sur The Chase, a continué la nuit dernière – mais a également parlé de son fils avec émotion.

Il a également montré un talent jusqu’alors inédit pour jurer lorsque l’équipe de production a essayé de le faire enregistrer dans un camping.

La star a immédiatement appelé son agent, déclenchant une tirade de mots qui ont dû être bipés pour tenter de rendre les images filmées inutilisables.