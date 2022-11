Les stars de Celebs Go Dating « inquiètes » « prient pour le retour en toute sécurité » de Levi Davis disparu

Les hôtes de CELEBS Go Dating, Paul C Brunson et Anna Williamson, disent qu’ils “prient pour le retour en toute sécurité” de la star disparue Levi Davis.

Le joueur de 24 ans a disparu à Barcelone il y a plus d’une semaine, suscitant l’inquiétude de ses amis et de sa famille.

Anna Williamson et Paul C Brunson sur Celebs Go Dating

Une campagne a été lancée pour retrouver Levi Davis

Levi filme Celebs Go Virtual Dating en juillet 2020

Levi a joué dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating en 2020.

Le gourou de l’amour Paul, qui a aidé Levi dans sa quête pour trouver le match parfait, a lancé un appel à l’information suite à sa disparition.

Paul a déclaré au Sun : “Levi est un ami et l’une des âmes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées.

«Je prie pour son retour en toute sécurité et demande à quiconque sait où il se trouve de contacter les autorités.

“Nous voulons tous que notre frère soit à la maison.”

Sa co-animatrice Anna a ajouté: “Levi est l’un des gars les plus charmants et les plus sympathiques. Nous avons passé un bon moment à le connaître sur Celebs go Dating.

“Je suis vraiment inquiet d’apprendre qu’il est porté disparu et j’espère que quiconque ayant des informations se manifestera immédiatement. Je prie pour son retour en toute sécurité.

Celebs Go Virtually Dating a exploré les défis des matchs de vérification vidéo et essayé de trouver cette étincelle lors de rendez-vous à distance sociale.

La star célibataire Levi a été le premier joueur de la Rugby Union à se révéler bisexuel.





Il cherchait l’amour dans l’émission avec les célébrités Chloe Ferry, Pete Wicks et Shaughna Phillips.

Levi a été vu pour la dernière fois dans la capitale espagnole de Barcelone le 29 octobre, après s’y être rendu seul depuis Ibiza, qu’il avait visité avec un ami.

Levi séjournait chez un ami à Ibiza et a décidé de se rendre seul à Barcelone.

Sa mère Julie a expliqué à Good Morning Britain l’état d’esprit dans lequel il se trouvait.

“Levi a dit:” J’ai juste besoin de faire le tri dans ma tête et d’avoir du temps pour me rafraîchir “”, a-t-elle déclaré à l’animatrice Susanna Reid.

“Il avait récemment eu une blessure au LCA et il pensait que c’était le bon moment pour lui de partir.”

Elle a partagé son inquiétude après avoir révélé que Levi était généralement en contact avec elle au jour le jour.

Hier, la famille de Levi s’est envolée pour l’Espagne pour poursuivre la recherche de l’ailier.

Il est entendu qu’il souffrait d’une blessure persistante qui avait affecté sa carrière et qu’il avait peut-être aussi des difficultés financières.

En 2019, il a joué sur X Factor: Celebrity avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans en tant que Try Star.

Thom a lancé un appel émotionnel pour obtenir des informations sur la disparition de son ami Levi ce week-end.

Thom s’est dit “très inquiet” pour le jeune homme de 24 ans disparu qui a été vu pour la dernière fois dans un pub de Barcelone samedi dernier.

Partageant une affiche manquante de Levi, Thom a écrit sur Instagram : « Je suis très inquiet de savoir où se trouve mon ami.

“Si quelqu’un sait quelque chose, veuillez contacter les informations ci-dessous.”

L’affiche de la personne disparue disait : « Levi Simeon Davis. Vu pour la dernière fois le 29 octobre 2022 au Old Irish Pub, Barcelone, Espagne.

Levi a été porté disparu à la police qui a ouvert une enquête