THE Great Celebrity Bake Off regorge d’acteurs hollywoodiens, de pop stars et de légendes du sport qui récoltent des fonds pour le cancer.

La grande célébrité bien-aimée Bake Off pour Stand Up To Cancer est de retour sur Channel 4 ce printemps et mettra en vedette 20 grands noms, dont Daisy Ridley de Star Wars.

La star de l’action affrontera la légende des X-Men James McAvoy et d’autres stars telles que Stacey Dooley, Jade Thirwall de Little Mix et le diffuseur Nick Grimshaw.

Les célébrités sportives représenteront la double championne olympique, Dame Kelly Holmes et le paralympien Ade Adepitan MBE.

Les comédiens John Bishop, Rob Beckett, Tom Allen, David Baddiel et Katherine Ryan feront rire tout le monde.

La présentatrice Stacey Dooley, qui n’est pas étrangère aux concours de réalité après avoir remporté Strictly Come Dancing en 2018, s’essayera également à la pâtisserie dans l’emblématique tente Bake Off.

Côté musique, Dizzee Rascal nous montrera s’il est dingue de pâtisserie, aux côtés de la juge The Voice Anne-Marie, Nadine Coyle de Girls Aloud et Alexandra Burke.

Les 20 célébrités qui figureront dans la série populaire seront la célébrité Internet KSI, le diffuseur Philippa Perry, la personnalité de la télévision Anneka Rice et l’acteur Reece Shearsmith,

Chacun des épisodes verra quatre célébrités s’affronter sur trois défis – la signature, la technique et le showstopper – montrer leurs prouesses en pâtisserie en espérant recevoir le tablier très convoité Star Baker.

Dans la tente Bake Off, les juges Prue Leith et Paul Hollywood jetteront leurs critiques infâmes tandis que l’hôte Matt Lucas tentera de garder les célébrités motivées.

Les fans de Bake Off et les stans de chacune des célébrités se sont précipités pour célébrer le retour de l’émission de financement bien-aimée.

Les fans de Nadine ont célébré: « Oui notre reine, je ne peux pas attendre ça. »

Alors que les fans de James McAvoy écrivaient: « Oh mon Dieu. OUI. »

Et Jade stans de Little Mix a dit: « Montrez-leur ce que vous avez du jade! J’ai hâte de le voir! »

Ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire à channel4.com/su2c ou organiser leur propre collecte de fonds au standuptocancer.org.uk.

The Great Celebrity Bake Off for Stand Up To Cancer sera diffusé sur Channel 4 au printemps.