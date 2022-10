Les stars de Casualty confirment enfin quand l’émission reviendra sur BBC One après une série de remaniements d’horaire

Les FANS du drame médical ont hâte de savoir si la série reviendra après avoir été interrompue.

Les stars de Casualty Elinor Lawless et William Beck ont ​​révélé quand ils étaient susceptibles de revenir sur les écrans.

Bbc

Les fans s’inquiètent pour l’avenir de Casualty[/caption]

Bbc

Mais les acteurs Elinor Lawless et William Beck ont ​​mis fin à ces inquiétudes[/caption]

Bbc

Ils ont révélé que le drame médical serait bientôt de retour[/caption]

Le programme BBC One est sur une autre pause de transmission et les téléspectateurs sont devenus inquiets et frustrés pour l’avenir du feuilleton.

Mais après plusieurs changements d’horaire, les deux acteurs ont confirmé que Casualty sera sur les écrans le mois prochain.

Le couple, connu pour leurs rôles de Dylan Keogh et Stevie Nash, s’est entretenu avec Digital Spy aux Inside Soap Awards 2022.

« Évidemment, nous sommes soumis à des changements d’horaires, il y a une certaine flexibilité. Mais oui, nous sommes de retour en novembre », a déclaré Elinor.

Plus de victimes RÔLE SUR La star de Peaky Blinders, Jamie Kenna, révèle qu’il a rejoint Casualty après la sortie de Corrie QUOI DE NEUF DOC? L’hôte de BBC Breakfast méconnaissable dans les photos de retour du rôle de Casualty

Elle a ensuite parlé de ce que Stevie ferait dans les prochains épisodes.

“Pour Stevie, le combat avec Dylan continue définitivement et elle se met dans l’eau chaude avec la connaissance d’un patient, ce qui la met potentiellement en danger.”

“C’était assez excitant à filmer.”

William a ensuite réfléchi aux moments difficiles de son personnage.





«Il y a une lutte de pouvoir à venir pour Dylan. Nous ne savons littéralement pas dans quelle direction cela va aller.

“En fin de compte, une décision importante doit être prise entre Dylan et quelqu’un d’autre, en ce qui concerne sa position à l’hôpital. Il devient assez torride.

Les inquiétudes pour Casualty ont commencé à émerger lorsque son émission sœur, Holby City, a été annulée.

Le programme populaire a été supprimé en 2021 après plus de deux décennies sur nos écrans, malgré les fans qui ont fait de leur mieux pour le sauver.

Une déclaration publiée à l’époque disait: “Nous sommes vraiment désolés de vous annoncer la triste nouvelle que Holby City prendra fin en mars de l’année prochaine, après 23 années incroyables.”

“Nous sommes très reconnaissants à tous les merveilleux acteurs, équipes, scénaristes, producteurs de Holby – et à nos millions de fidèles téléspectateurs et fans de faire partie de notre émission.”

Les dernières scènes de Holby City ont été diffusées le 29 mars 2022, marquant la mort de la reine des glaces Jac Naylor d’une tumeur au cerveau.

Mais alors que les téléspectateurs étaient tristes de voir la série se terminer, les inquiétudes pour Casualty ont été apaisées par un représentant de la BBC en juin 2021.

En savoir plus sur le soleil ‘BELLE’ Charlotte Crosby révèle le nom adorable de sa petite fille après l’accouchement BON PLAN Les acheteurs repèrent une boîte de chocolats classique chez B&M – ils disent tous la même chose

“Je peux confirmer que Casualty restera absolument à l’antenne”, ont-ils déclaré.

Une date n’a pas encore été révélée pour le retour de Casualty sur BBC One.

Bbc

Les fans n’auront pas à attendre longtemps avant le retour de Casualty[/caption]

Bbc

Les inquiétudes ont grandi après la suppression de l’émission sœur Holby City[/caption]