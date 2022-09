Les stars de Brahmastra Ranbir Kapoor-Alia Bhatt assistent à la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor, la vidéo devient virale

Bebo, alias Kareena Kapoor Khan, de Bollywood, a eu un an de moins et elle a organisé un dîner d’anniversaire spécial pour ses amis proches et les membres de sa famille. Parmi les premiers arrivés, les stars de Brahmastra Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont fait une entrée fracassante, et ils ont même posé pour des papas. Ranbir et Alia étaient jumeaux en noir et ils avaient l’air charmants et adorables ensemble.

Voici Ranbir et Alia faisant une entrée impressionnante à la fête







Dès que la vidéo a fait surface, elle est devenue virale instantanément. Ranbir et Alia gagnent Internet, et les commentaires le prouvent. Un utilisateur a écrit : “Ye wow adorable meilleur beau couple. Très belle Alia chérie.” Un autre utilisateur a écrit : “Cette photo va casser Internet.”

Côté travail, Ranbir et Alia profitent actuellement du super succès de leur dernier album Brahmastra Part One : Shiva. Ranbir Kapoor a rompu le silence sur le budget et l’économie de sa dernière aventure fantastique Brahmastra Part One: Shiva. L’acteur a même réagi aux informations selon lesquelles le film serait réalisé avec un budget somptueux de plus de Rs 400 crores.

Récemment, Ranbir s’est ouvert sur le budget et a ajouté que Brahmastra est “unique” car ils ont noté le budget de la trilogie. En s’adressant à Dainik Bhaskar, Ranbir a ajouté: “Ces jours-ci, nous lisons beaucoup où les gens discutent du budget du film. Les gens disent que c’est le budget et c’est la reprise. Mais Brahmastra est unique étant où le le budget n’est pas seulement pour un film mais pour toute la trilogie.”

Kapoor a ajouté qu’ils utiliseront les actifs tout au long de la trilogie. Ils ont leurs préréglages qui seront utiles dans la deuxième et la troisième partie. “Les ressources que nous avons créées pour le film, comme les effets visuels de feu ou les effets pour d’autres superpuissances, seront utilisées dans trois films.” Ranbir a annulé l’économie discutée et a ajouté: “Donc, ce n’est pas comme si les chiffres qui circulaient, qu’il s’agisse de cent roupies ou de deux cents roupies, soient corrects. Tout est faux. Brahmastra est sorti en salles le 9 septembre.