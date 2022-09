Les stars de Brahmastra, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, posent pour les papas, les fans disent “les deux ont l’air troooo…”

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont l’un des couples les plus aimés de B-town. Lundi, les stars de Brahmastra ont été vues en train de poser ensemble à Mumbai. Ils étaient adorables ensemble, Alia portait un costume traditionnel tandis que Rambir Kapoor a opté pour un t-shirt décontracté et un jean.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo dans laquelle Alia et Ranbir peuvent être vus posant pour les caméras. Leurs fans ont également réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit: “Les deux ont l’air tellement bien tout de suite.” La seconde a dit : “J’adore la façon dont elle a choisi des vêtements confortables à porter plutôt qu’à la mode ! Que Dieu bénisse trois d’entre eux. La troisième personne a commenté: “Sachez que vous ressemblez à un mignon aloo.”

Regarder la vidéo:







Pendant ce temps, le film Brhmastra d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, réalisé par Ayan Mukerji, a récolté Rs 360 crore au box-office mondial dans les dix jours suivant sa sortie en salles mondiale le 9 septembre.

S’adressant à son Instagram, Ayan a mis en ligne une photo de Vanarastra qui disait “10 Days Worldwide Box Office Gross 360 Cr Brahmastra Part One: Shiva”. Le réalisateur a même écrit une longue note partageant que l’équipe prendra des notes à partir des commentaires du public et a commencé à travailler sur Brahmastra Part Two: Dev.

« BRAHMĀSTRA Part One a 11 jours aujourd’hui, et ce lundi (jour de Shiv) dégage une bonne énergie pure pour : Ce que le film a accompli jusqu’à présent ! Le voyage se poursuivra au cours des prochaines semaines à l’approche de la saison des fêtes. sur nous! Tous les commentaires du public que nous avons reçus (bons et moins bons) – dont nous absorbons tous et dont nous apprenons profondément !! “, a-t-il écrit sa légende.

La note d’Ayan disait plus loin, “Toutes les théories de fans INCROYABLES (dont certaines que nous allons certainement utiliser dans notre avenir !) DEUXIÈME PARTIE : DEV & L’ASTRAVERSE ! Je ne pensais pas que je serais prêt à revenir à travailler dès la naissance de ce premier bébé, mais l’Energie de nos Publics m’a donné l’Energie pour me replonger dedans… ! Pour tout ça… Merci”.