Les stars de Bollywood souhaitent bonne santé et bonheur au festival

Comme aujourd’hui marque l’occasion propice de l’Aïd-ul-Fitr, les stars de Bollywood telles que Sara Ali Khan, Kiara Advani, Jacqueline Fernandez, Sanjay Dutt et bien d’autres se sont tournées vers les médias sociaux pour adresser leurs sincères salutations à leurs fans.

L’acteur de « Kedarnath » s’est rendu sur Instagram et a publié une photo adorable avec son frère Ibrahim Ali Khan et a adressé ses bons vœux à ses fans à l’occasion de l’Aïd.

Elle a écrit: « Eid Mubarak. Espérer et prier pour le bonheur, la positivité et la sécurité pour tout le monde. Inshallah des temps meilleurs à venir pour nous tous. »

Souhaitant la paix et une bonne santé, Kiara a tweeté: « #EidMubarak. Que Dieu nous bénisse tous avec une bonne santé et la paix. Restez en sécurité tout le monde. »

« Eid Mubarak tout le monde Que vos proches soient toujours paisibles et bénis! » a écrit Jacqueline en partageant une photo d’un diadème floral sur Twitter.

Prenant une promenade dans le passé, l’acteur vétéran Neetu Kapoor s’est souvenu du défunt mari et superstar Rishi Kapoor tout en exprimant ses vœux sur le festival. Elle a posté un collage du film ‘Amar Akbar Anthony’ mettant en vedette Rishi et elle-même.

La photo disait: « Eid-ul-Adha Mubarak. » En plus du message, elle a écrit: «Eid Mubarak. Chaand Mubarak. amour et calins. (EID ul FITAR) .Eid Mubarak. «

« Le plan d’aujourd’hui est de manger du khurma pur et de continuer avec des tonnes d’énergie et de force positives 🙂 Mon Eidi me manque et l’excitation que nous aurions en tant qu’enfants à l’obtenir #nostalgique #CovidWarrior », a tweeté Bhumi Pednekar en dévoilant ses plans sur la célébration de l’Aïd cette année au milieu de la pandémie.

Shilpa Shetty s’est rendue sur Instagram et a envoyé ses bons vœux à l’occasion propice de l’Aïd. Emraan Hashmi a souhaité bonne santé et bonheur à tout le monde dans un post Twitter. Shahid Kapoor s’est rendu sur Instagram et a partagé un selfie ensoleillé arborant une tenue noire et des salutations prolongées à l’occasion de l’Aïd.

L’acteur vétéran Sanjay Dutt a envoyé un message pour répandre l’amour et célébrer le festival en faisant preuve de compassion et de gratitude dans des moments difficiles. Il a partagé le message sur son histoire Instagram. Au milieu de la pandémie COVID-19 en cours, espérons que nous pourrons quitter ces temps difficiles ensemble pour une période de bonheur, de compassion et de paix. Eid Mubarak!