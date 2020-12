Loin de la vie éclair du showbiz, des manoirs luxueux et des fêtes, certains acteurs se tournent vers l’agriculture et la culture de leurs propres produits frais chez eux et sur leurs terres. C’est une façon rafraîchissante de rester en contact avec vos racines en semant, labourant et récoltant des fruits et légumes. Ces acteurs indiens ont pris l’agriculture et ont donc prouvé que c’était un mode de vie et pas seulement une occupation.

Nawazuddin Siddhiqui

L’acteur polyvalent appartient à une simple famille d’agriculteurs de l’Uttar Pradesh. Sur son Instagram, il partage toujours des articles sur sa vie dans l’Uttar Pradesh où il travaille dans des fermes lorsqu’il n’agit pas. Il a consacré plus de 20 ans de sa vie à l’agriculture. Découvrez les vidéos ci-dessous:

Dharmendra

Pendant le verrouillage, le He-man de Bollywood a passé son temps à faire de l’agriculture biologique et à cultiver des fruits et des légumes comme les tomates, le brocoli et les aubergines. L’acteur tient ses fans au courant de sa vie agricole où on peut le voir exhiber ses produits récents ou s’occuper d’un manguier ou nourrir des animaux.

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty se fait un devoir d’emmener son fils avec elle et de lui apprendre à cultiver des fruits et des légumes sans utiliser d’engrais artificiels. L’actrice s’est lancée dans l’agriculture il y a quelques années et cultive désormais aussi les produits frais chez elle.

Preity Zinta

La fille aux fossettes s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour montrer à ses fans sa récolte de l’agriculture biologique et a révélé qu’elle avait appris l’agriculture biologique de sa mère. Sur Twitter, on peut la voir cultiver des poivrons et des tomates.

R Madhavan

“Vraiment vocal pour Local! #RMadhavan convertit une terre stérile en un champ de noix de coco vert luxuriant et offre des opportunités d’emploi aux habitants du Tamil Nadu », a partagé le compte Twitter de Filmfare.

Récemment, R Madhavan a annoncé qu’il avait acheté un terrain stérile dans le Tamil Nadu et l’avait converti en une ferme de noix de coco verte luxuriante, ce qui a nécessité près de cinq ans de dur labeur. Il a également partagé qu’ils utilisaient des méthodes modernes, biologiques et anciennes pour rajeunir le sol.

Rajesh Kumar

Sarabhai vs Sarabhai a démarré une agriculture spirituelle à budget nul. La technique rejette les produits chimiques pour les alternatives organiques et a transformé Barma en un village intelligent.

Cultiver sa propre nourriture est un art après tout!