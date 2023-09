Les stars de « Big Brother », Taylor Hale et Kyland Young, ont eu un rendez-vous – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Qui n’aime pas un Grand frère romance? Gagnant de la saison 24 Taylor Hale et ancien de la saison 23 Kyland jeune a fait aller à un rendez-vous cet été, a confirmé Taylor le L’exclusivité avec Sharon Tharp podcast tout en abordant les rumeurs sur la relation du couple. « La nuit du [Big Brother 25] soirée de la première, Kyland m’a demandé d’aller chercher de la nourriture », a déclaré Taylor, 28 ans, lors de l’interview du 9 août. «C’est un ami. Comme quiconque aurait pu me demander de prendre de la nourriture, je n’y ai pas pensé. Pendant que nous étions là-bas, j’ai en quelque sorte ressenti certaines vibrations et je me suis dit : « Oh, attends une minute, est-ce un rendez-vous ? » Et il a dit quelque chose du genre : « J’aimerais que ce soit le cas » ou « j’espère que ce sera le cas ». »

Taylor a poursuivi en admettant qu’elle « s’était bien amusée » lors de son rendez-vous avec Kyland, 32 ans. « Il a toujours été un très, très bon ami pour moi », a-t-elle déclaré à propos de la quatrième place de Grand frère 23. « C’est un peu là où nous en sommes maintenant », a ajouté Taylor à propos de leur relation. Elle a également parlé des rumeurs « folles » sur elle et Kyland, qui ont commencé à l’époque du Super Bowl 2023 alors qu’elle sortait encore avec un autre homme. BB24 étoile Joseph Abdin.

« Tout d’abord, j’étais en couple à l’époque, et mon petit ami de l’époque était avec moi la veille aux Grammys », a déclaré Taylor. «Il a essentiellement fait un vol aller-retour de 10 heures pour aller de la Floride à Los Angeles et revenir en Floride afin de pouvoir aller aux Grammys avec moi, puis se rendre à un événement caritatif. Et maintenant, je suis accusé d’avoir trompé cet homme. C’est ridicule. Kyland se trouvait justement en Arizona au même moment et il y avait une étrange affaire de billets entre moi et quelques amis.

« C’est ce que je veux dire quand je dis que je suis frustré de devoir m’expliquer. Cela devient épuisant », a poursuivi l’ancienne Miss Michigan. « Cela devient écrasant. Vous voulez défendre votre personnage entre des demi-vérités, des mensonges ridicules, mais vous essayez d’être aussi direct que possible. C’est tout. »

Après avoir quitté le Grand frère maison 755 000 $ plus riche en septembre 2022 pour avoir remporté à la fois l’émission et l’America’s Favorite Houseguest, Taylor a commencé une relation avec Joseph, 26 ans. « Je vois une éternité avec lui », a déclaré Taylor dans son entretien EXCLUSIF avec HollywoodVie en novembre. « Nous voulons nous assurer que nous prenons les bonnes mesures et que nous abordons les choses lentement. Nous avons eu des conversations pour surmonter les saletés de la maison Big Brother, et maintenant nous sommes dans une relation très solide et très heureuse. J’aime vraiment ce type », avait-elle ajouté à l’époque.

Après six mois de relation, Taylor et Joseph ont confirmé qu’ils avaient rompu avec un message sur les réseaux sociaux partagé avec leurs abonnés en avril. Les stars de télé-réalité ont déclaré que leur décision de se séparer était « la meilleure pour notre avenir à tous les deux », mais elles ont promis à leurs fans qu’ils resteraient « les meilleurs amis ». Les ex se sont joyeusement retrouvés quatre mois plus tard au BB25 première soirée à New York et Taylor a posté une photo de Joseph lui embrassant la joue, avec la légende : « C’est pour toujours ».