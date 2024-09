Les stars de Beverly Hills, 90210 rendent hommage à Shannen Doherty lors du congrès des années 90, deux mois après sa mort

« Je pense que son héritage fait vraiment une différence pour ceux qui luttent pour savoir qu’il y a de l’espoir », a déclaré Gabrielle Carteris, qui est apparue aux côtés de ses co-stars Jennie Garth, Brian Austin Green et Ian Ziering.

Pendant la Beverly Hills, 90210 panel au 90s Con en Floride samedi, selon PERSONNES membres du casting Jennie Garth , Brian Austin Green , Gabrielle Carteris et Ian Ziering réunis sur scène et ont rendu hommage à leur défunte co-star deux mois après sa mort.

« Elle est pour moi un exemple incroyable pour tout le monde. [how] « Elle a mis de côté ses propres défis et ses problèmes de santé et a vraiment voulu partager avec tout le monde cette expérience, et c’était incroyablement courageux », a déclaré l’acteur de 51 ans. « Vivre quelque chose d’aussi difficile et être ouvert à être complètement transparent et à partager avec tout le monde est courageux. »