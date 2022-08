Les stars de Barcelone Pedri et Ronald Araujo s’arrêtent pour interagir avec des patients atteints de SLA

Barcelone a concédé un but tardif contre Manchester City pour se retrouver avec un match nul 3-3 en amical cette semaine. Après le coup de sifflet à plein temps, deux joueurs du Barça, Pedri et Ronald Araujo, ont laissé les internautes impressionnés par un geste réconfortant.

Le duo a interagi avec l’ancien footballeur espagnol Juan Carlos Unzue qui souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Les footballeurs ont également interagi avec quelques autres personnes souffrant de la maladie qui affecte le système nerveux.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

“Je tiens à remercier le FC Barcelone et Manchester City pour leur engagement et leur sensibilité à notre cause. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont acheté un billet et tous ceux qui ont fait un don via l’initiative Row Zero. Je voudrais que vous sachiez que tous les membres de l’équipe ALS – ici sur le terrain avec moi – veulent continuer à vivre et à profiter de la vie », a déclaré Unzue, ancien footballeur et entraîneur de Barcelone.

Il a été vu assis à côté de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, en première mi-temps. En seconde période, Unzue est allé à la pirogue de Barcelone et a rejoint l’entraîneur Xavi.

Plus de 91 000 fans étaient présents au Camp Nou pour assister à cette rencontre. Le match n’a peut-être pas produit de résultat, mais les spectateurs ont vécu un thriller à six buts.

Manchester City a pris les devants dans le match après que son attaquant Julian Alvarez ait trouvé le fond du filet à la 21e minute. Il n’a pas fallu trop de temps à Barcelone pour revenir dans la compétition puisque son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le fond du filet huit minutes plus tard.

La deuxième mi-temps n’a pas déçu non plus puisqu’elle a produit quatre autres buts. Le milieu de terrain néerlandais de Barcelone Frenkie de Jong a marqué à la 66e minute pour donner une avance de 2-1 à son équipe. Manchester City a scénarisé un retour rapide après que son milieu de terrain Cole Palmer ait marqué quatre minutes plus tard.

Les hôtes ont repris leur avance lorsque leur attaquant néerlandais Memphis Depay a marqué à la 79e minute. Mais les espoirs de Barcelone de gagner le match ont été anéantis en fin de match lorsque City a marqué un égaliseur dans le temps additionnel.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici