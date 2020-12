Bien qu’elle n’ait pas livré l’une des saisons les plus dramatiques de La bachelorette en 2018, la récente séparation de Becca avec le gagnant Garrett Yrigoyen a eu des fans se demandant s’il était temps pour le Happy Hour Bachelor l’hôte de podcast pour distribuer à nouveau des roses.

« Oh mon Dieu! Je ne sais pas, » répondit Becca Off The Vine avec Kaitlyn Bristowe. «Je ne veux jamais dire non et je ne veux jamais dire jamais. Mais aussi, j’ai 30 ans. Je me sens comme une grand-mère. J’adore dormir. J’adore mon lit. J’adore me blottir avec [my dog] Minno. Comme vous le savez, quand vous filmez une saison entière, comme, il n’y a pas de sommeil pendant plus de deux mois, et je ne sais pas si je pourrais le refaire.

Elle a poursuivi: « De plus, comme, refaire la série, je veux dire, soyons honnêtes: j’étais déjà fiancée deux fois. Je ne veux pas continuer à accumuler les bagues. Comme, autant j’aime Neil Lane , Je ne veux pas avoir de cimetière. «

Mais, comme le dit le vieil adage, Becca, la troisième fois est un charme. Ou un diamant Neil Lane, dans ce cas.