Les stars de « Agatha All Along » évoquent une « explosion gay » dans la série Marvel

Les acteurs et les créatifs derrière « Agatha All Along » célèbrent la représentation LGBTQ sans précédent de la série Disney+.

« Je suis d’accord avec ça », a déclaré Sasheer Zamata, qui joue Jennifer Kale, lorsqu’on lui a dit lors de la première de lundi qu’« Agatha » a été décrit comme « le projet le plus gay que Marvel ait jamais réalisé. Vous le verrez en regardant. Les sorcières sont queer, par nature, simplement parce que nous sommes des parias et mis à l’écart pour de nombreuses raisons. Cette série montre une très bonne représentation de différents types de personnes et que nous pouvons tous utiliser le pouvoir que nous avons en nous pour aller de l’avant et devenir grands. »

Joe Locke, qui joue Teen, explique : « Il y a plusieurs facettes à cela, et l’homosexualité en fait partie. C’est l’un des points forts de la série. Teen est un personnage queer dans la série, mais ce n’est pas le moteur de la série, ce qui est vraiment génial. C’est vraiment sympa d’avoir des personnages queer positifs. »

Kathryn Hahn, qui joue Agatha Harkness, explique : « Ce qui est le plus excitant dans cette histoire, c’est que ce n’est pas exactement de cela qu’il s’agit. C’est tellement normalisé.

Locke a fait son coming out publiquement peu de temps après ses débuts d’acteur dans « Heartstopper ». Zamata, une ancienne joueuse de Saturday Night Live, a fait son coming out dans une interview au début du mois avec le média LGBTQ Them. « J’ai toujours admiré Wanda Sykes, une autre femme noire queer dans la comédie. Vivre sa vérité est vraiment inspirant et génial », a-t-elle déclaré lors de la première d’« Agatha ». « Je suis fière d’être parmi tant de gens formidables qui le font ouvertement. »

Aubrey Plaza, qui a déclaré dans une interview avec l’Advocate en 2016 qu’elle tombait amoureuse des hommes et des femmes, est restée muette sur les détails mais a déclaré à propos d' »Agatha » : « Ce sera une explosion gay d’ici la fin ».

Plaza joue Rio Vidal tandis que la nouvelle venue de Marvel, Patti LuPone, incarne Lila Calderu.

« C’est la série la plus gay de Marvel », a déclaré Ali Ahn, qui joue Alice Wu-Gulliver. « Nous sommes déjà en compétition avec de nombreux acteurs. Je pense que ce qui rend la série encore plus gay, c’est que nous chantons avec Patti. »

Découvrez plus de photos de la première de « Agatha All Along » ci-dessous.

Kathryn Hahn et sa fille Mae Marie Sandler

Gilbert Flores

Joe Locke

Gilbert Flores

Patti LuPone

Gilbert Flores

Sasheer Zamata

Gilbert Flores

Amy Poehler et Aubrey Plaza

Gilbert Flores

William Jackson Harper et Ali Ahn

Gilbert Flores

Patti LuPone, Alan Bergman de Disney, Jac Schaeffer, Emma Caulfield et Louis D’Esposito de Marvel Studios

Getty Images pour Marvel