Les stars de ’14 Phere’, Kriti Kharbanda-Vikrant Massey, révèlent leurs histoires hilarantes à l’université

Kriti Kharbanda et Vikrant Massey ont joué le couple principal à l’écran du dernier film sorti « 14 Phere ».

Comme la prémisse de base de l’histoire tourne autour de la façon dont ce qui commence comme une débauche s’est finalement transformé en une histoire d’amour, en conversation avec IANS, les acteurs principaux – Kriti et Vikrant – expliquent comment un combat de classe et une performance de danse instantanée se sont transformés en une belle amitié dans leur la vraie vie à l’époque du collège.

Se souvenant de ses jours, Kriti a déclaré à IANS: « Même si je n’ai jamais été confrontée à des ragots à l’université et en fait, je ne suis allé à l’université que pendant six mois alors que j’ai commencé à jouer, à faire du mannequinat depuis lors … j’ai eu l’expérience de la façon dont un combat s’est transformé en rendez-vous! Le premier jour de mon collège, dans notre classe, l’un des gars a fait des choses irritantes et moi étant moi, je suis entré dans une dispute suivie d’une bagarre et mes amis étaient comme, « Jaane de yaar »… et nous avons marché loin de la situation ».

« Le même jour, dans la soirée, tous mes amis se sont réunis dans un café d’Indira Nagar (Bangalore) et il était aussi là avec sa bande de garçons ! On s’est aussi rendu compte qu’on avait tellement d’amis en commun ! J’ai recommencé à me battre et j’ai dit à quel point il était irritant, etc. et il s’est encore disputé… bien sûr, des amis étaient également là pour nous contrôler tous les deux. La partie amusante est que nous avons fini par sortir ensemble pendant quelques mois ! Pouvez-vous le croire ? ( Kriti a ri) Alors oui, j’aime mes années d’université! »

Vikrant d’autre part, un garçon typique de Bombay, est allé au RD National College, Bandra.

Interrogé sur son histoire à l’université, Vikrant a déclaré: « Vous savez, lorsque vous commencez à tailler votre barbe et à porter un pantalon ample, en tant que garçon, vous commencez à vous sentir comme le roi du monde. à l’université, mes aînés m’ont aussi mis en guenilles. Mon aîné m’a demandé de danser, mais c’était si facile pour moi parce que je suis un danseur de formation et j’ai dansé dans le groupe de danse Shamaik Davar. J’ai donc dansé sur ‘Mohabbat Karle’ , que chanson célèbre et finalement tous sont devenus mes amis! »

Réalisé par Devanshu Singh, le film présente également – Gauahar Khan, Jameel Khan, Yamini Das, Vineet Kumar, Priyanshu Singh, entre autres.

’14 Phere’ est maintenant diffusé sur ZEE5.