Les stars d’American Pickers Frank Fritz et Mike Wolfe ont enterré la hache de guerre avant la mort de l’animateur après des années de drame

Pendant des années, les co-animateurs de « American Pickers », Frank Fritz et Mike Wolfe, étaient mêlés à une querelle très publique. Cependant, malgré le drame en cours, les deux amis, qui ont joué ensemble dans la série History Channel pendant 10 ans et se connaissaient depuis plus de 40 ans, ont rétabli leur relation avant la mort de Fritz.

Mardi, Wolfe a partagé la nouvelle de la mort de Fritz sur Instagram, soulignant qu’il était « heureux » de pouvoir « être à ses côtés lorsqu’il entreprenait un dernier voyage de retour ».

« C’est le cœur brisé que je partage avec vous tous le décès de Frank la nuit dernière », a déclaré Wolfe. a écrit. « Je connais Frank depuis plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle. Le même hors caméra que devant, Frank avait un moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même.

FRANK FRITZ, LA STAR DES AMERICAN PICKERS, MORT À 60 ANS

« Qui aurait imaginé que nous partagerions le cockpit d’un fourgon blanc devant des millions de personnes intéressées par nos aventures », a-t-il poursuivi. « Avant le spectacle, nous partions ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique. »

« Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et je me sens béni d’être à ses côtés lors de son dernier voyage de retour », a-t-il conclu. « Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer, je sais que tu es dans un meilleur endroit. »

Selon TMZFritz était entouré d’amis, dont Wolfe, au moment de sa mort.

Le duo n’avait pas été vu ensemble depuis des années, depuis que Fritz a soudainement cessé d’apparaître dans « American Pickers » en 2020. Cependant, selon un ami anonyme, les deux auraient réussi à enterrer la hache de guerre l’année dernière.

« Mike voulait voir Frank depuis un certain temps », a déclaré l’ami au Horaires des quatre villes. « Frank venait juste de se sentir prêt à le voir. C’était la demande de Frank de voir Mike. »

« Ils étaient tous les deux en larmes. Tous deux pleuraient », a-t-elle déclaré. « Mike a évoqué à quel point ils étaient tous les deux nerveux à l’idée d’affronter David Letterman, qui était l’une de leurs premières grandes apparitions. … Ils ont parlé du bon vieux temps, de la façon dont les choses ont commencé et de l’impact qu’ils ont eu sur le monde. Des larmes coulaient. des deux côtés. »

« Ils ne se disputaient pas », a ajouté l’ami. « Ils avaient besoin de séparation pour s’apprécier. »

LES « AMERICAN PICKERS » ONT TROUVÉ ET RÉPARÉ LA FOURgon DE TOURNÉE DES ANNÉES 1970 D’AEROSMITH

Les représentants de Fritz et Wolfe n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La rumeur de querelle remonte à 2020, lorsqu’un Fritz très charismatique a soudainement cessé d’apparaître dans la série bien-aimée.

« Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans », a déclaré Fritz Le Soleil en 2021. « Il savait que mon dos était en désordre, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça. »

« Le spectacle est incliné vers lui [Wolfe] 1 000 %. Je ne peux même pas me pencher aussi loin pour vous montrer à quel point. … Je pense que Mike veut faire venir son frère, Robbie, pour me remplacer. Je ne sais pas pourquoi il se comporte ainsi envers moi. Vous ne pouviez pas simplement mettre deux personnes dans une camionnette et obtenir l’alchimie que vous ressentez entre moi et Mike. Nous nous connaissons depuis environ 40 ans. Nous pouvons finir les phrases de chacun. Quand tout le monde s’entend bien et qu’il n’y a pas de drame, lui et moi sommes très bien ensemble. »

Un an plus tard, Wolfe a répondu aux affirmations sur Instagram.

« Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il est comme un frère pour moi », a-t-il écrit. « Le voyage que Frank, Dani [Colby] et j’ai commencé en 2009, comme toute la vie, elle a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais elle a aussi été la plus gratifiante. »

« Frank va me manquer, tout comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage », a-t-il conclu.

Danielle Colby, qui est souvent apparue dans la série avec le duo, a donné son avis sur la sortie de Fritz à l’époque.

« Je suis vraiment attristée par la perte de Frank dans la série », a-t-elle déclaré. a écrit sur Instagram. « Je suis incroyablement triste pour ses luttes. J’ai personnellement tout observé au cours de la dernière décennie. J’ai beaucoup de pensées mais je ne les dirai pas car ce ne sont que mes pensées, pas l’évangile. J’aurais aimé que les choses soient différentes mais nous devons être responsables de nos actes lorsque nous causons de l’instabilité ou de la douleur et de la souffrance aux autres.

« Frank s’est causé tellement de souffrance que cela a été difficile à regarder. J’espère sincèrement que Frank recevra toute l’aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de maladie. Ce n’est pas à moi de dire du mal de quelqu’un qui a besoin d’aide, alors je je garderai mes commentaires édifiants. J’envoie de l’amour à tout le monde », a ajouté Colby.

La même année, Wolfe a déclaré Le Soleil« Nous nous soucions tous de Frank et nous voulons qu’il revienne dans la série. J’adorerais lui parler à nouveau, nous adorerions absolument, mais il n’arrive tout simplement pas à bien faire les choses. »

« Frank traverse personnellement beaucoup de choses en matière de dépendance », a-t-il ajouté. « C’est malheureux qu’il ait pris des décisions qui le placent tel qu’il est. »

La rupture semblait s’être arrêtée pendant une année entière avant que Wolfe n’annonce que Fritz avait souffert d’un accident vasculaire cérébral en 2022.

« J’ai été très privé l’année dernière en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a parcouru », a déclaré Wolfe. écrit à l’époque. « Il y a eu beaucoup d’opinions concernant mon amitié avec Frank et la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami. »

« Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital. S’il vous plaît, gardez-le dans vos cœurs et vos pensées », a-t-il ajouté. « Frank, je prie plus que tout pour que vous vous en sortiez bien. Je t’aime mon pote. »

Lors de leurs retrouvailles en 2023, un ami a déclaré au Quad-City Times que Wolfe avait exprimé sa gratitude envers Fritz.

« Il a dit : ‘Personne ne peut te remplacer, Frank.’ Il a dit que c’était la « personnalité particulièrement drôle » de Frank qui faisait qu’ils s’intégraient si bien en tant qu’équipe », a déclaré l’ami.