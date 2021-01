Liam Gallagher et Sir Elton John font partie des dizaines de stars de la musique qui appellent le gouvernement à résoudre le «trou béant où devrait se trouver la libre circulation promise pour les musiciens».

Dans une lettre ouverte publiée dans le journal The Times, ils appellent le gouvernement « à faire d’urgence ce qu’il a dit qu’il ferait et à négocier des voyages sans paperasse en Europe pour les artistes britanniques et leur équipement ».

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne et que la libre circulation a pris fin, les artistes interprètes qui espéraient faire une tournée dans l’UE doivent désormais demander des permis séparés pour travailler dans plusieurs des 27 États membres. Ils devront également payer des carnets (permis) coûteux pour traverser les frontières avec leur équipement et leurs camions transportant des kits ou ils pourraient voir leurs trajets plafonnés.

La lettre, largement organisée par l’Incorporated Society of Musicians, avertit que les tournées deviendront «non viables» pour de nombreux musiciens dans une industrie qui est déjà «sous assistance respiratoire» en raison des fermetures forcées par le verrouillage.

Et la lettre demande que l’arrangement soit réciproque afin que les salles britanniques puissent réserver, et que les fans britanniques puissent voir, des artistes européens se produisent ici.

Le violoniste de concert Tasmin Little OBE, qui a signé la lettre, a déclaré que le gouvernement devait « comprendre la nature de la vie d’un musicien en tournée ».

«Les tournées sont une entreprise compliquée avec une énorme quantité d’administrateurs attachés», a-t-elle ajouté. « Vous êtes souvent sur la route pendant des jours entiers, traversant les frontières et jouant dans de nombreux pays dans un laps de temps très court. »

«Nous devons pouvoir nous déplacer pour aller chercher du travail… Le gouvernement a très, très mal laissé tomber cette industrie.

Image:

Gary Numan dit que ce sont les musiciens moins connus qui souffriront le plus Pic: Scott Gries / Invision / AP



Son collègue, Gary Numan, a déclaré à Sky News qu’il était « démoralisant » et « décevant » que le gouvernement n’ait pas obtenu un accord, prévenant que ce sont les petits artistes et l’équipe qui seront perdants.

« Je vais bien. Je pourrai continuer à tourner. Mais ça aura un effet … Mais les gens en bas de l’échelle, ça va être horrible pour eux.

«La majorité des gens pensent que les groupes en tournée sont aisés, gagnent beaucoup d’argent… Mais la vérité est très différente de cela. La grande majorité des groupes ne gagnent pas beaucoup d’argent en tournée.

« Et ce ne sont pas seulement les groupes eux-mêmes. C’est l’équipe qui les accompagne, ce sont les marchands, vos camions, vos fourgonnettes. »

L’industrie a longtemps averti que quitter l’Union européenne sans accord spécifique pour les industries créatives rendrait les tournées d’un coût prohibitif et compliqué pour de nombreux artistes.

Mais la question a pris de l’ampleur ces dernières semaines. Une pétition demandant un permis de travail culturel gratuit, qui a recueilli plus de 250 000 signatures, devrait bientôt être débattue au parlement.

Le gouvernement britannique a insisté sur le fait que l’UE « a rejeté à plusieurs reprises » la proposition du Royaume-Uni « , qui était » basée sur les commentaires du secteur de la musique, qui aurait permis aux musiciens de tourner « .

Un porte-parole a déclaré: « L’offre de l’UE dans les négociations n’aurait pas fonctionné pour les musiciens en tournée: elle ne traitait pas du tout de permis de travail et n’aurait pas permis au personnel de soutien de faire des tournées avec des artistes ».

Mais au parlement, mardi, la ministre de la Culture, Caroline Dinenage, a déclaré que les propositions de l’UE – qui auraient inscrit des courts séjours permanents sans visa pour les citoyens de l’UE dans l’accord – n’auraient pas été « compatibles avec notre engagement manifeste de reprendre le contrôle de nos frontières. « .

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, animera aujourd’hui une table ronde avec des représentants de toutes les industries culturelles et créatives pour discuter des moyens par lesquels le gouvernement peut aider le secteur à progresser.